Над 60 плувци са заявили участие в общинския плувен маратон в открити води от остров Света Анастасия до Моста, който ще се проведе утре, 26 юли. Дистанцията по права линия е 6,4 км. а сборният пункт от 7 часа на Морска гара. Там ще се проведе регистрацията на участниците и задължителният медицински преглед.

В 8 часа състезателите ще отплават за острова, а точно в 9 часа управителят на Света Анастасия Павлин Димитров ще даде старт на плувната надпревара.

Финалът е на плочата на Моста. В 12:30 часа там ще се проведе и награждаването. Главен съдия на плувния маратон е Адриана Прокопиева, която има и международен статут.

Тази година наградният фонд е в размер на 9 900 лева, който ще бъде разпределен както следва:

МЪЖЕ (от 16 до 35 години):

1-во място — 1000 лв.

2-ро място - 800 лв.

3-то място - 500 лв.

4-то място — 400 лв.

5-то място - 350 лв.

6-то място - 300 лв.

7-мо място — 250 лв.

8-мо място — 200 лв.

9-то място — 150 лв.

10-то място — 100 лв.

ЖЕНИ (от 16 до 35 години):

1-во място — 1000 лв.

2-ро място - 800 лв.

3-то място - 500 лв.

4-то място — 400 лв.

5-то място - 350 лв.

6 място - 300 лв.

7-мо място - 250 лв.

8-мо място — 200 лв.

9-то място — 150 лв.

10-то място — 100 лв.

МЪЖЕ (от 36 до 50 години):

1-во място - 250 лв.

2-ро място - 200 лв.

3-то място -150 лв.

ЖЕНИ (от 36 до 50 години):

1-во място - 250 лв.

2-ро място — 200 лв.

З-то място - 150 лв.

МЪЖЕ (над 51 години):

1-во място - 150 лв.

2-ро място — 100 лв.

3-то място — 50 лв.

ЖЕНИ (над 51 години):

1-во място — 150 лв.

2-ро място — 100 лв.

3-то място - 50 лв.