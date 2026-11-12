Възможностите за привличане на молдовски инвестиции в индустриалните зони на Бургас, разширяване на икономическите контакти, образователен обмен и съвместни културни инициативи бяха сред основните теми на срещата между кмета Димитър Николов и извънредния и пълномощен посланик на Република Молдова в България Н. Пр. Емил Жакота.

Посещението на дипломата в Бургас се осъществи със съдействието на почетния консул на Република Молдова за Русе и Северна България Ставрин Гиноолу, който също участва в разговорите.В срещата взе участие и Виорика Продан, втори секретар в Посолството на Република Молдова.

По време на срещата кметът Димитър Николов представи икономическия потенциал на Бургас, стратегическото му разположение, развитата транспортна инфраструктура и възможностите за инвестиции в индустриалните зони на града. Обсъдени бяха перспективите за установяване на преки контакти между бургаски и молдовски компании, както и за развитие на партньорства в различни производствени сектори.

Специално внимание бе отделено на винопроизводството – един от традиционните и добре развити отрасли в икономиката на Молдова. Обсъдена бе възможността молдовски вина да намерят по-широко присъствие в ресторантьорския и туристическия сектор по Българското Черноморие, което би създало допълнителни перспективи за търговски обмен между двете страни.

Кметът Димитър Николов представи и възможностите за обучение на млади хора от Молдова във висшите учебни заведения в Бургас. Той акцентира върху развитието на града като образователен център, разширяването на академичните специалности и създаването на модерна среда за студентите. Сред обсъдените перспективи бе привличането на повече молдовски младежи, включително представители на българската общност в страната, които да продължат образованието си в Бургас.

Особено място в разговора зае българската общност в Молдова и съхраняването на нейната национална, езикова и културна идентичност. Град Тараклия, утвърден като духовен и културен център на бесарабските българи, бе посочен като естествен мост за задълбочаване на връзките между двете страни.

В тази посока предстои Бургас да посрещне детска художествена изложба под надслов „На две родини ний чада сме“, която ще бъде представена в Община Бургас. Инициативата ще даде възможност на бургаската публика да се докосне до творчеството на деца от българската общност в Молдова и до тяхната емоционална връзка с историческата родина.

По време на срещата бяха обсъдени и европейската перспектива на Република Молдова, регионалната сигурност и възможностите за разширяване на партньорството в областта на туризма и културата.

Посланик Емил Жакота подчерта значението на традиционно добрите отношения между България и Молдова и изрази интерес към задълбочаване на сътрудничеството на регионално ниво.

В рамките на посещението си дипломатът разгледа и тематичната автобусна спирка в района на бившия 24-ти Черноморски пехотен полк в Бургас, украсена с изображения от Молдова. Тя е своеобразен символ на приятелските отношения между двата народа и възможност жителите и гостите на града да се запознаят с природата, архитектурата и културното наследство на страната.