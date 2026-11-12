Пандемията от коронавирус приключи. Но последиците от нея може да се окажат по-дълбоки, отколкото се смяташе досега. Ново дългосрочно германско проучване показва, че при много хора определени процеси на биологично стареене са се ускорили по време на пандемията. Резултатите са особено поразителни сред младите хора.

В продължение на години страхът, изолацията и ограниченията доминираха в ежедневието. Изследователите искаха да разберат дали тези стресови фактори са оставили следа и върху тялото.

Учени изследват 1028 души

За целите на проучването, публикувано в авторитетното списание PNAS, изследователите са проучили 1028 участници: 359 деца, 385 юноши и 284 възрастни. Те са сравнили проби от слюнка, взети преди март 2020 г., с проби от периода между септември 2021 г. и май 2022 г.

В това изследване учени, ръководени от екип от Института по психиатрия "Макс План"“ (Мюнхен), са анализирали специфични химически промени в ДНК. Тези промени могат да дадат насоки за това колко бързо тялото старее биологично, тъй като биологичната възраст невинаги съвпада с хронологичната.

Три от четири метода за измерване показват по-бързо стареене

Резултатът: Три от четирите метода за измерване сочат към ускорено биологично стареене по време на пандемията. Тази връзка е особено силно изразена при юношите. При тази група три от четирите метода показват такъв резултат, докато при възрастните това важи за два метода, а при децата - за един.

Степента, в която младите хора са страдали лично по време на пандемията, също се оказва решаващ фактор. Онези, които са изпитвали особено силен стрес по време на третия локдаун, са остарели биологично по-бързо.

С промените са свързани и други фактори. Сред тях бяха по-висок индекс на телесна маса (ИТМ), интензивно тютюнопушене и определени наследствени предразположености към затлъстяване.

Социалният произход също играеше роля при подрастващите. Колкото по-нисък беше икономическият и социалният статус на родителите, толкова по-ускорени бяха процесите на биологично стареене.

Дългосрочните последици все още не са ясни

Резултатите обаче имат своите ограничения. Проучването не може да докаже, че пандемията действително е причината за ускореното биологично стареене. Наред с другото, липсваше подходяща контролна група.

Също така не е ясно дали установените промени ще доведат до дългосрочни последици за здравето и дали е възможно те да бъдат обратими. Изследователите също така не успяха напълно да изключат възможното влияние на вирусни инфекции.