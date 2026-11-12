Бургаски звезди и млади таланти ще обединят гласове, вдъхновение и добри сърца в благотворителния концерт „Заедно за Наско“, който ще се проведе на 20 ноември от 19:00 часа в Културен дом НХК. В навечерието на Деня на християнското семейство музиката и танцът ще се превърнат в послание за съпричастност и надежда, обединени от една обща кауза – подкрепа за лечението на Атанас Стоянов.

На сцената ще излязат обичани изпълнители, музиканти и танцови формации, които ще подарят своя талант в името на доброто. В благотворителната програма ще участват Стефан Илчев, Марияна Добрева-Велева, Гергана Великова, Преслава Минасян, Мария Чернаева и Владимир Спасов от дует „Бургас“, както и младите изпълнителки Мая Христова и Емма Генчева от вокална формация „Морски песъчинки“ с ръководител Милена Добрева.

Публиката ще се наслади и на изпълненията на Танцова школа „Дюн“ с ръководител Петя Стойкова, КСТ „Бургас 1975“ с ръководител Андрей Тодоров, ансамбъл „Странджа“ с ръководител Марио Егов, ТК „Фрея“ с ръководител Диляна Бахматова и брейк клуб Black Style с ръководител Христо Андонов. Водещ на събитието ще бъде Ясен Проданов.

Очаква се към благотворителната инициатива да се присъединят и още обичани звезди, които ще подкрепят каузата със своето участие.

Зад събитието стои човешка история, изпълнена с изпитания, но и с надежда. Съпругата на Атанас – Божидара Панговска, отново се обръща към хората с молба за подкрепа, за да може съпругът ѝ да получи необходимото лечение.

„След всички изпитания, през които преминахме, днес съм принудена да потърся помощ от непознати хора. Не защото ми е лесно да разказвам за болката ни, а защото не мога да се примиря, че липсата на средства може да попречи на съпруга ми да получи необходимото лечение“, споделя младата жена.

Благотворителният концерт ще се проведе в навечерието на Деня на християнското семейство – празник, който ни напомня за силата на любовта, вярата, милосърдието и подкрепата между хората. Именно тези ценности стоят в основата на инициативата, която обединява творци и публика в желанието да дадат надежда на едно семейство.

Концертът „Заедно за Наско“ ще се състои на 20 ноември от 19:00 часа в Културен дом НХК – Бургас. Цената на билета е 10 евро, а билети се продават на касата на Културен дом НХК.

Събитието се осъществява със съдействието на Община Бургас.

Всеки, който желае да подкрепи лечението на Атанас Стоянов, може да направи дарение и по следните банкови сметки, предоставени от семейството:

Сметка в евро:

BG55UBBS81551435907409

Сметка в лева (от предишната кампания):

BG49UBBS80021091745240

Титуляр: Божидара Панговска

Основание: Дарение за лечение на Наско

В навечерието на един от най-светлите християнски празници нека покажем, че семейството не се изчерпва с дома, в който живеем, а е и общността, която ни подкрепя в най-трудните моменти.

Нека бъдем заедно за Наско! Защото всяка подадена ръка носи надежда, а обединената доброта може да променя съдби.