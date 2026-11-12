Регионалният исторически музей – Бургас и Общинският културен център – Созопол са поканени и ще гостуват със свои експонати в Ню Йорк, САЩ. Те ще бъдат представени в изложбата Across Wine-Dark Seas: Art and Identity Beyond Ancient Greece в The Metropolitan Museum of Art.

Експозицията, която включва изключителни произведения на изкуството, създадени по време на контактите на древните гърци с близки и по-далечни култури, ще може да бъде разгледана от 14 декември 2026 г. до 11 април 2027 г.

Както многообразието играе важна роля в съвременното общество, така и древните гърци са се интересували от различните култури. Поради своето възходящо развитие през 8-7 в. пр. Хр., и своето все по-усъвършенствано мореплаване и далечни търговски контакти, те са се сблъсквали с различни племена и държави със специфична култура.

По този начин не само те са влияели върху тези различни от тях общества, но са и изпитвали влияние. Поради тази причина изложбата разглежда и изображения на чужденци – герои в митове, чието действие се развива в далечни за елините земи. Образите на митологични, легендарни и „исторически“ негърци в гръцкото изкуство демонстрират художественото обозначаване на различните народи.

Изложбата включва 180 експоната от Източното Средиземноморие, Черноморието, западна Мала Азия, Северна Африка, Египет, Сицилия, Сардиния, Италийският полуостров.

Бургас ще бъде представен с две емблематични каменни скулптури. Първата е релеф на богинята Кибела, датираща от първата половина на V в. пр. Хр., открита в акваторията на Созополското пристанище. Втората е курос – статуя на младеж от VI - началото на V в. пр. Хр., открита на полуостров Атия. Това е най-старата мраморна статуя, която днес се съхранява в българските музеи.