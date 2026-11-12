След като вчера беше обвинен, че е искал пари от пострадалите във верижната катастрофа на АМ "Тракия", за да върне автомобилите им, Динко Велев коментира казуса с публикация във Facebook. В нея той отрича да е взимал пари на пострадалите, чиито автомобили са били извозени до паркингите му, а само на камионите, които се издърпват с кранове.

Ето какво пише Динко в публикацията си:

Във връзка с разпространената информация за мен, че съм искал пари за паркинг на автомобилите от трагичната катастрофа, не е вярно - единствено се заплаща на камионите, които се издърпват с кранове и репатраци, претоварване на стоката, извозване на катастрофиралия камион до мястото, от където е собственика. Съпричастен съм и то много, на нито една лека кола не искам пари нито за паркинг, нито за изтегляне. Ако искат и с години да стоят при мен. Само да попитам траурните агенции съпричастни ли са и безплатно ли ще погребват хората? Плюят ме, защото не съм удобен на конкуренцията, което в днешно време е нормално. Нито имат толкова техника колкото мене, нито са работливи колкото мене, бъдете всички живи и здрави.

Какви са обвиненията?

Вчера Димитър Михайлов, председател на браншовия съюз "Пътна помощ", изпрати сигнал до вътрешния министър Иван Демерджиев, в което моли за среща. В него той разкрива, че органите на реда са пренасочили автомобилите на "Пътна помощ" към паркинга на Динко в Ямбол, а след това той е искал парични средства, за да освободи колите, пострадали в катастрофата.

По думите му са искани близо 8000 евро на камион.

По-късно полицията съобщи, че е направила проверка, но нарушения не са открити.