На 16.07.т.г. около 14.17 ч. на кръстовището на бургаските улици «Стефан Стамболов» и «Св. Пантелеймон лечител» л.а. «Шевролет Соник», с пловдивска регистрация, управляван от 59 годишна бургазлийка, не спира на пътен знак «СТОП» и навлизайки в кръстовището блъска правомерно движещия се по път с предимство автобус «Соларис Урбино».



Автобусът е собственост на Община Бургас, управляван от 31 годишен мъж от айтоското село Дрянковец.



От катастрофата са пострадали две жени, пътуващи с автобуса – 60 годишна бургазлийка / контузия на лумбалните прешлени, без опасност за живота, прегледан в УМБАЛ – Бургас и освободена за домашно лечение/ и 63 годишна жена от Българово / получила леки наранявания, прегледана от екип на Центъра за спешна медицинска помощ и освободена за домашно лечение.