Съобщение за инцидент в района на неохраняем плаж, на около 100 м. от пътен възел «Ченгене скеле», известен, като плаж «Спирка «Моряк», е получено в Четвърто Районно управление – Бургас. Установено е, че след употреба на голямо количество алкохол в морето влязъл 44- годишен мъж от созополското село Габър, който въпреки оказаните му реанимационни дейности - изкуствено дишане и сърдечен масаж, починал. Тялото му е откарано за аутопсия в отделение «Съдебна медицина» към УМБАЛ – Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.