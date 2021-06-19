Днес православното християнство отбелязва църковния празник Черешова задушница. Колони автомобили и много хора пеша се отправиха към Гробищния парк, за да почетат паметта на починалите си близки.

Движението на автомобили в района на траурния парк от 07.30 ч. на 19.06.т.г. / събота/ до нормализиране на трафика е организирано еднопосочно, като МПС влизат през източния вход /до бензиностанция “Петрол”/ и излизат през южния, на ул.”Транспортна” /главен вход/.

Улица „Транспортна“ е затворена за движение за леки автомобили в участъка от кръговото движение до бензиностанция “Петрол” на влизане в гр.Бургас от гр.Варна, до кръстовището в близост до магазин „ЛИДЛ“, като движението е отклонявано към бул. „Димитър Димов“. Пропускат се само товарни автомобили и автобуси от градския и междуселищен транспорт.

Полицейските служители ще бъдат разположени в близост до пешеходните пътеки, като ще осигуряват безопасното преминаване на пешеходци.

Предвид обявената извънредна епидемиологична обстановка, полицията приканва гражданите да спазват противоепидемичните правила.

На всички бургазлии, които в този ден искат да почетат паметта на починали роднини и близки напомняме, че могат да се придвижат до траурния парк с помощта на градския транспорт:

- Линия Б1

→ Терминал „Меден рудник“ – бул. „Ал. Георгиев Коджакафалията” – бул. „Захари Стоянов” – ул. „Спортна” – Терминал Юг – бул. „Христо Ботев” – „Александровска“ – бул. „Стефан Стамболов” – ул. „Никола Петков” – Велека – Изгрев, Акве Калиде – Терминал „Изгрев“

→ Терминал „Изгрев“ – Изгрев, Акве Калиде – Велека – ул. „Никола Петков” – бул. „Стефан Стамболов” – „Александровска“ – бул. „Христо Ботев” – Терминал Юг – ул. „Спортна” – бул. „Захари Стоянов” – бул. „Ал. Георгиев Коджакафалията” – Терминал „Меден рудник“

- Линия 11

→ Терминал „Славейков“ – ул. „Проф. Якимов” – Изгрев, Акве Калиде – Велека – Лазур, ул. „24-ти Пехотен Черноморски полк” – бул. „Демокрация” – Ж.П. гара – бул. „Мария Луиза” – бул. „Стефан Стамболов” – ул. „Янко Комитов” – Терминал „Славейков“

- Линия 12

→ Терминал „Славейков“ – ул. „Янко Комитов” – бул. „Стефан Стамболов” – бул. „Мария Луиза” – Ж.П. гара – бул. „Демокрация” – Лазур ул. „24-ти Пехотен Черноморски полк” – Велека – Изгрев, Акве Калиде – ул. „Проф. Якимов” – Терминал „Славейков“

- Линия 15

→ Автогара Юг – бул. „Демокрация” – бул. „Стефан Стамболов” – ул. „Транспортна” – кв. „Сарафово“

→ кв. „Сарафово“ – ул. „Транспортна” – бул. „Стефан Стамболов” – бул. „Демокрация” – Автогара Юг

- Линия Б11

→ Терминал „Меден рудник“ – ул. „Въстаническа” – бул. „Захари Стоянов” – ул. „Индустриална” – бул. „Иван Вазов” – бул. „Демокрация” – бул. „Стефан Стамболов” – ул. „Никола Петков” – ул. „Петко Задгорски” – Терминал „Изгрев“

→ Терминал Изгрев – ул. „Петко Задгорски” – ул. „Никола Петков” – бул. „Стефан Стамболов” – бул. „Демокрация” – ул. „Иван Вазов” – ул. „Индустриална” – ул. „Петко Задгорски” – бул. „Захари Стоянов” – ул. „Въстаническа” – Терминал „Меден рудник“

При необходимост „Бургасбус“ има готовност да осигури допълнителни автобуси по горепосочените линии.