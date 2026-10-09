Пряко оперативно отражение върху корабоплаването от и към българските пристанища имат зачестилите атаки срещу свободата на корабоплаването в Черно море. Това се посочва в декларация на Управителният съвет на Българската асоциация на морските капитани (БАМК), адресирана до висшето държавно ръководство на Република България.

Официалният документ, с който Maritime.bg разполага, е изпратен до президента, председателя на Народното събрание, министър-председателя, както и до ръководителите на министерствата на отбраната, транспорта, външните работи и околната среда.

За морските лица това означава реална опасност за живота и здравето им; за държавата – риск за пристанищната дейност, веригите на доставки, морската икономика, околната среда и международната свързаност на България“, казват от БАМК.

От професионалната организация алармират, че зачестилите атаки срещу търговски кораби, дрейфащите мини и активното използване на безпилотни системи в западната част на Черно море вече имат пряко оперативно отражение върху корабоплаването от и към българските пристанища. БАМК предупреждава за реална опасност за живота и здравето на екипажите, както и за натрупване на системни рискове за пристанищната дейност, морската икономика, веригите на доставки, международната свързаност и екологичната сигурност на страната.

В тази връзка БАМК настоява държавните институции да предприемат незабавни и координирани действия в шест ключови направления. На първо място капитаните настояват за въвеждане на непрекъснато 24/7 интегрирано наблюдение и оперативен обмен на информация между Морския спасителен координационен център (MRCC), Военноморските сили, Гранична полиция, ИА „Морска администрация“ и ДП „Пристанищна инфраструктура“.

В допълнение се иска разширяване на противоминните операции (включително в рамките на MCM Black Sea) за гарантиране на безопасни подходи към пристанищата Варна и Бургас, както и поддържане на актуални указания за рисковите зони към корабособствениците.

Декларацията поставя акцент върху засилването на държавното присъствие и контрол в териториалното море и изключителната икономическа зона (ИИЗ) на България, съчетано с активни дипломатически действия чрез ЕС, НАТО, IMO и ООН за търсене на отговорност при посегателства срещу търговски кораби.

От БАМК настояват още за спешна актуализация на националната оценка на екологичния риск при евентуален инцидент с танкер или кораби с опасни товари, преглед на наличните бонови заграждения и скимъри, а при необходимост – своевременно задействане на механизмите за подкрепа от Европейската агенция за морска безопасност (EMSA).

Сред останалите искания са практическо проиграване на националните процедури за търсене и спасяване (SAR), медицинска евакуация (MEDEVAC), провеждане на междуведомствени учения и осигуряване на ясна правна и консулска подкрепа за българските моряци и техните семейства при попадане в зона на конфликт.

БАМК предлага създаването или активирането на постоянен междуведомствен формат за обмен на информация и експертни оценки относно безопасността на търговското корабоплаване в Черно море, с участие на държавните институции, професионалните морски организации и представители на индустрията.

Асоциацията заявява готовност да осигури капитани далечно плаване, навигационни експерти и специалисти с практически опит за участие в консултативни съвети, работни групи, анализи на риска и разработване на практически мерки за морска безопасност.

БАМК подчертава, че безопасността на човешкия живот на море и защитата на търговското корабоплаване трябва да бъдат разглеждани като непосредствен национален приоритет. Навременната превенция, надеждната информация, реалната оперативна готовност и координацията между институциите са критично важни за ограничаване на риска и за запазване на доверието в българските пристанища и морски транспортни коридори. Призоваваме компетентните държавни органи да предприемат конкретни действия по горепосочените направления и да осигурят устойчив механизъм за взаимодействие с професионалната морска общност“, казват от организацията.