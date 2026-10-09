България е страната в Европейския съюз с най-голям средногодишен спад на населението за периода 2014-2024 г. Намалението достига 0,9% годишно при среден ръст за ЕС от 0,2%. В същото време столицата се откроява като притегателен център, докато редица региони продължават да се обезлюдяват, показват данни на Евростат.

Разликите между столицата и околните територии са сред най-големите в ЕС. Средногодишният темп на промяна на населението в София (столица) се различава с 5 процентни пункта от този в заобикалящия я регион София. Това отразява концентрацията на работни места, образование и икономическа активност в столицата, както и вътрешната миграция.

Особено тревожни са данните за регионите с най-голям спад. Между 1 януари 2014 и 1 януари 2025 г. населението на област София, която обгражда столицата, е намаляло с 37,2%. Следват Видин с 24,4% и Смолян с 21,1%.

Тенденцията не е изолирана за България. В Европа населението все повече се концентрира в големите градове и определени икономически центрове. Сред държавите с най-силни вътрешнорегионални различия са още Румъния, Франция и Полша. В ЕС само седем региона са увеличили населението си с повече от 20% между 2014 и 2024 г., като най-голям ръст е отчетен във френския Майот и румънския Илфов.

Наред с миграцията, сериозен проблем за България остава отрицателният естествен прираст. Всички български региони са отчели повече починали, отколкото родени през периода 2014-2024 г. В ЕС подобна тенденция се наблюдава в 963 от общо 1165 региона с налични данни.

Демографското стареене допълнително задълбочава проблема. Делът на зависимото население в ЕС, включващо хората под 20 и над 65 години спрямо населението в трудоспособна възраст, се е увеличил от 63,4% през 2005 г. до 71,6% през 2025 г.

Данните очертават двойно предизвикателство пред България: населението намалява в национален мащаб, а хората и икономическите възможности се концентрират все повече в столицата. Така демографската криза не засяга равномерно страната, а променя трайно разпределението на населението по региони.