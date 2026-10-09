През октомври обектите на „БулевАрт - мрежа на сетивата“ са подготвили интересни събития. Ето какво предстои:

13 октомври /вторник/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., QUIZ NIGHT SHOW EscoBAR - Общообразователен куиз

Съберете приятелите си и се впуснете в една вечер, изпълнена със забавление, знания и състезателен дух! Очакват ви разнообразни въпроси, любопитни факти, интересни теми и неочаквани предизвикателства. Покажете бърза мисъл, добра памет и отборна стратегия, за да стигнете до победата. Сформирайте своя екип и се включете в надпреварата!

За информация и резервации: +359 879 118 020



14 октомври /сряда/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., QUIZ NIGHT SHOW

Сряда вечер е време за куиз и приятелско съревнование!

Интересни факти, логически предизвикателства и разнообразни въпроси ще проверят не само знанията ви, но и умението да мислите бързо и да работите в екип.

Не е нужно да знаете всичко. Достатъчно е да разчитате на отборния дух, добрата стратегия и желанието за забавление. Съберете приятели, включете се в играта и се впуснете в една вечер, изпълнена с емоции и настроение!

За информация и резервации: +359 879 118 020

15 октомври /четвъртък/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., Куиз: История, География и Пътешествия 2026 - Част II

Готови ли сте за ново приключение през векове, континенти и легендарни места? Този път ви очаква още по-интересна комбинация от исторически загадки, географски предизвикателства, любопитни факти и въпроси от света на пътешествията.

Историята ще ви върне назад във времето. Географията ще ви разходи по света. Пътешествията ще ви отведат на места, за които може би само сте мечтали.

За информация и резервации: +359 879 118 020

16 октомври /петък/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 22:00 ч., Караоке дискотека - DJ Slavi

Когато музиката започне, вечерта оживява в своя собствен ритъм. Независимо дали искате да изпеете любимите си песни, да се срещнете с приятели, да потанцувате или просто да се насладите на приятната атмосфера, тук винаги има причина да останете още малко.

Любими хитове, добро настроение и незабравими моменти с DJ Slavi ще бъдат част от вечерта. Вземете микрофона, изберете своята песен и се включете в музикалното забавление.

За информация: +359 879 118 020

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 22:00 ч., Bad Bunny Tribute with Domy & Marcos

Domy & Marcos ще се погрижат за експлозивна комбинация от латино градски ритми, танцувални хитове и парти настроение, което няма да ви остави на едно място. Вечерта ще бъде изпълнена с горещи ритми, любими песни и неудържима енергия до ранните часове.

Очакват ви много танци, емоции и настроение в компанията на приятели, а музиката ще задава ритъма на една незабравима парти вечер.

Подгответе се за нощ, изпълнена с латино атмосфера, много движение и незабравими моменти в HashtagSTUDIO!

За информация и резервации: +359 876 475 990

17 октомври /събота/

Клуб “Модерен театър”, ул. „Милин Камък“ № 1, от 17:00 ч., Wretched Feast IV

Една от най-очакваните метъл вечери на годината ще събере в Бургас утвърдени групи от Португалия, Румъния, Турция, Унгария и България.

Сред основните участници в програмата са португалците Analepsy - формация с международно признание и силно присъствие на съвременната екстремна метъл сцена. Музикантите пристигат в България за първото си участие пред родна публика.

От Румъния в програмата се включва Cadavrul - група, позната със своята интензивна музикална енергия и отличителен творчески почерк.

Турската група Inhuman Depravity също ще се включи в събитието. Формацията е сред утвърдените имена в екстремния метъл и има участия на една сцена с редица международно признати групи.

Бургаските музиканти от Scolos ще представят родната сцена в програмата на фестивала. Групата е добре позната на почитателите на тежката музика с участията си на редица концерти и фестивали в страната.

На сцената ще се качат и унгарците Monastery, които през годините са утвърдили името си сред значимите европейски метъл формации и са участвали в съвместни концерти с едни от най-разпознаваемите групи в жанра.

Посетителите могат да очакват вечер с мощна музика, силна сценична енергия и среща с изпълнители от международната метъл сцена.

Четвъртото издание на Wretched Feast обещава незабравимо преживяване за всички почитатели на тежката музика.

За информация и резервации:+359 88 888 1991

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, Ранна дискотека: от 18:00 до 22:30 ч., Афтър парти – Ретро караоке: от 22:30 ч.

Парти бар Esco BAR за втори път включва своята музикална машина на времето и кани всички почитатели на вечните хитове на незабравима ретро вечер. Очаква ви музикално пътешествие към най-обичаните песни, танци и спомени от времето, когато цялата компания пееше в един глас.

Зад пулта застава DJ Marti G с програмата „Ретро носталгия“ - селекция от златните хитове на 80-те и 90-те години, които и днес носят същата енергия и настроение. Вечерта започва рано, за да има повече време за танци, срещи с приятели и любими песни.

От 22:30 ч. забавлението продължава с Афтър парти - Ретро караоке с дисководещ Слави. Всеки гост ще има възможност да вземе микрофона и да се превърне в част от музикалното преживяване.

За информация: +359 879 118 020

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 22:00 ч., Cotton Candy with Goody

Сладко начало, цветно настроение и музика, която ще ви държи на танцовата площадка до края на вечерта. Goody идва в HashtagSTUDIO с подбрана селекция от хитове, много енергия и настроение, за да превърне нощта в истински празник.

Вечерта обещава положителни емоции, пулсиращи ритми, много танци и незабравими моменти в компанията на приятели.

За резервации: +359 876 475 990



18 октомври /неделя/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 11:00 - 17:00 ч., Есенен бургаски винил базар

За един ден пространството пред Esco BAR ще се превърне в място за среща на любителите на музиката, виниловите плочи и колекционерските находки. Есенният бургаски винил базар събира почитатели на аналоговия звук, които ще могат да разгледат, търсят и открият както редки издания, така и добре познати любими албуми.

Посетителите ще имат възможност да се срещнат с колекционери и музикални ентусиасти, да обменят идеи и да открият нови попълнения за своите колекции. За доброто настроение през целия ден ще се грижи DJ Marti G с внимателно подбрана музикална селекция.

Класика, рок, джаз, соул и още много музикални съкровища очакват всички посетители. Елате и преоткрийте магията на винила в сърцето на Бургас!

За информация: +359 879 118 020



Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 20:00 ч., Салса

Неделя вечер Бургас танцува в ритъма на Латинска Америка! От 20:00 ч. започва урок по салса за начинаещи, подходящ за всички, които искат да направят своите първи стъпки в света на латино танците или да усъвършенстват движенията си.

От 21:00 ч. урокът прераства в истинско латино парти, изпълнено с музика, настроение и танци. До края на вечерта ритъмът не спира с любимите салса, бачата, кизомба и меренге.

Много музика, нови запознанства и незабравими танцови емоции ще направят неделната вечер специална за всички любители на латино културата и танците.

За информация: +359 879 118 020

Сцена „БулевАрт“, ул. „Възраждане“ № 2, всяка вечер от 18:00 ч., Alive Band

Октомври в Бургас носи много настроение, любими песни и вечери, които си заслужава да бъдат споделени. На сцена „БулевАрт“ група Alive Band ще радва публиката с изпълнения на живо, изпълнени с енергия, емоция и добре познати хитове.

Очакват ви музикални вечери, в които песните събират хората, а доброто настроение остава дълго след последния акорд. В сърцето на Бургас музиката създава атмосфера, която превръща всяка среща в специален спомен.

Заповядайте на сцена „БулевАрт“ и се насладете на незабравими вечери с Alive Band!

За повече информация: +359 896 642 624

До 23.10 в Галерия „Пролет“, ул. „Лермонтов“ № 32, Изложба „Променлив сезон“ на Станислав Памукчиев

Изложбата „Променлив сезон“ представя нова серия абстрактни и фигурални творби на Станислав Памукчиев, създадени специално за пространството на галерия „Пролет“. Вдъхновени от природни състояния и промени, картините пресъздават поетични и емоционални внушения чрез игра на светлина, цвят и форма.

Пейзажните мотиви са преобразени в абстрактни образи, в които небе, вода, облаци и вятър се преплитат в непрекъснато движение и трансформация. В центъра на експозицията са и два автопортрета, разкриващи личните преживявания и творческите търсения на художника.

„Променлив сезон“ кани зрителите на едно пътешествие между реалното и въображаемото, където природата и човешките състояния се срещат в общо пространство на размисъл, емоция и духовно преживяване.

За информация: +359 887 790 487

До 26.10 Art Gallery Nesi, ул. „Хан Крум“ № 3, „Mora Temporis / Застинало време“ на проф. Антоанета Анчева

Самостоятелната изложба „Mora Temporis / Застинало време“ на проф. Антоанета Анчева e представена в бургаската галерия „Неси“. Изложбата среща публиката с живописен свят, в който времето сякаш забавя своя ход. Тесни улички, архитектурни фрагменти, светлина и наситено синьо небе изграждат пространства, едновременно реални и подвластни на спомена.