Бургаският окръжен съд отказа днес да измени мярката за неотклонение на бившия директор на „ВиК - Бургас" Цветан Мирчев от „домашен арест" в „задържане под стража". И отхвърли искането на Окръжната прокуратура - той да бъде върнат зад решетките, заради предполагаем натиск върху свидетел. Според съдът домашният арест остава подходяща и пропорционална мярка. А тезата на прокуратурата, затова че Мирчев е звънял на електромонтьор от ВиК - Поморие- през „Уотсап" от американски телефонен номер в щата Канзас, съдът определи като нелогична.

Мирчев е обвиняем за участие в организирана престъпна група, свързана с престъпления по служба в Бургаска област в периода от февруари 2024 г. до 14 юли. Разследването започна след акция на ГДБОП през юли, при която бяха извършени претърсвания в сградата на „ВиК – Бургас", лаборатории, хотели и търговски обекти. Като се проверява схема за търговия с манипулиране на водомери, при която според разследването определени хотели са отчитали по-ниско потребление на вода чрез технически отклонения. През август съдът определи „домашен арест" за Мирчев и двама негови служители.





Квалификаците - „оперативна комбинация", „голословни твърдения" и разследване със „съвсем друг привкус", различен от законовия, бяха само малка част от лексиката на защитата на Мирчев. А за финал адвокат Иво Найденов определи събраните до момента 26 тома доказателства като "неверни твърдения, насочени към лица от политическия сектор с имунитет". Юристът определи действията на разследващите като "лош сценарий": "При обаждането през август Петров изобщо не е бил свидетел по делото. Той е разпитан едва на 15 септември, а сигнал за разговора е подаден в средата на същия месец. Мирчев трябва да е с окултни способности, за да знае кой ще е следващият извикан за разпит", заяви адвокат Найденов. Той отхвърли и твърдението на прокуратурата, затова че Атанас Петров разпознал Мирчев от обаждане, продължило няколко секунди



"Не познавам това лице, не съм комуникирал с него. ВиК е от 1300 човека, не мога да познавам всички. Шокиран съм от тези данни, които изложиха прокуратурата и ГДБОП. Това са стари телефони, всеки сантиметър от дома ми бе преровен. Не съм влиял на никакви свидетели", заяви Цветан Мирчев в съдебната зала днес. Той уточни, че при претърсване в дома му не е открита американска сим карта, а иззетите телефони са стари и на семейството му, докато лаптопът е нов и е пристигнал в деня на претърсването.

Решението на окръжния съд подлежи на обжалване.