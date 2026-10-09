След повече от десетилетие обучение и работа в Германия д-р Михаил Димитров се завръща в България. Завършил медицина в RWTH Aachen и специализирал вътрешни болести и кардиология в Дюселдорф, той избира „Сърце и Мозък“ заради екипа, модерните технологии и апаратура от най-висок клас.

Във време, в което все повече млади лекари избират да продължат професионалния си път в чужбина, д-р Михаил Димитров прави обратния избор. След 14 години, посветени на обучението и медицинската практика в Германия, той се завръща в България, за да приложи натрупания опит в грижата за българските пациенти.

От август тази година д-р Димитров е част от екипа на Клиниката по кардиология в „Сърце и Мозък“.

Д-р Михаил Димитров завършва медицина в RWTH Aachen в Северен Рейн-Вестфалия през 2018 г. Обучението му е по т.нар. Modellstudiengang – модел, при който теорията и практиката вървят заедно още от първия семестър. При този подход студентите се срещат с пациенти още от първите дни на обучението си, учат се да решават конкретни медицински проблеми и да свързват теоретичните си знания по анатомия, физиология, биохимия и фармакология с реалната работа на лекаря. В края на третата година ги очаква и тридневен теоретичен и практически изпит, който обхваща всичко изучено до този момент.

След дипломирането си в началото на 2019 г. д-р Димитров започва работа като специализант по вътрешни болести и кардиология в RMK-Вюрзелен, в екипа на проф. Михаел Бекер. В Германия пътят до тясната специализация по кардиология преминава първо през общата специалност „Вътрешни болести“. Тя продължава три години, след което лекарят продължава с тясната квалификация.

За д-р Димитров следват години, които определя като изключително динамични, трудни и изпълнени с предизвикателства. Освен че тепърва трябва да натрупва реален клиничен опит след завършването, само година по-късно светът е изправен пред пандемията от COVID-19. Седмици с над 60 часа работа се превръщат в нещо напълно нормално. Натоварването е огромно, а загубите и човешкото страдание придават на този период съвсем друго измерение. За млад лекар, който тепърва изгражда клиничния си опит, това е школа, която трудно може да бъде заменена с каквото и да било обучение.

За шест години специализация д-р Димитров преминава освен през кардиология, също и през пулмология, гастроентерология, интердисциплинарно спешно отделение и реанимация. Последните две, разказва той с усмивка, „наистина изграждат характер“.

След четири години в RMK-Würselen д-р Димитров прави следващата си професионална крачка и се присъединява към екипа на проф. Кристиан Майер в EVK Düsseldorf, където продължава специализацията си и в крайна сметка придобива специалност „Вътрешни болести и кардиология“.

Над 14 години работа в две различни болнични среди, широката подготовка във вътрешната медицина, задълбочената специализация по кардиология и практическият опит, натрупан в едни от най-тежките години за съвременната медицина, формират професионалния път на д-р Димитров и го подготвят за едно от най-важните решения в кариерата му – да се завърне в България.





След години, прекарани в германски болници и в екипите на проф. Михаел Бекер и проф. Кристиан Майер, д-р Михаил Димитров се връща в България с 14 години професионален опит от германската здравна система.

Един от важните въпроси при завръщането му е в каква среда ще може да приложи всичко натрупано през тези години. Разликите в технологичното обезпечаване между Германия и България са сред факторите, които според него имат пряко значение за качеството на медицината. Затова изборът му къде да продължи професионалния си път е категоричен.

Въпреки многото предложения „Сърце и Мозък“ - Бургас е неговият избор заради възможността да работи с модерна апаратура и технологии и да прилага на практика наученото през годините в Германия.

„Няма как да правиш медицина на световно ниво с апаратура от миналия век. За мен беше категорично важно да работя в среда, която отговаря на съвременните стандарти и ми позволява да използвам всичко, което съм научил и придобил като опит през годините. В „Сърце и Мозък“ това не стои на дневен ред – тук се работи с последно поколение техника и апаратура от най-висок клас.“, коментира избора си д-р Димитров.