С емоционална церемония Националното училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“ в Бургас, изпрати випуск 2021.

Последен звънец би за 51 зрелостници, които през годините изучаваха специалностите Музикант -инструменталист , Поп и джаз пеене, Класическо пеене, Актьорско майсторство, Класически балет, Сценичен костюм и Рекламна графика.

За първи път в своята 60 годишна история, елитното училище изпрати випуск, който е започнал своето обучение от първи клас.

Елегантни, усмихнати и вдъхновени , абитуриентите бяха посрещнати от по- малките си съученици, преподаватели, родители и много гости.

Дванадесетокласниците, посветили своите ученически години на изкуството, бяха изпратени с песни, фойерверки, шампанско, много усмивки и сълзи – както от радост, така и от доза тъга, заради раздялата с любимото училище. Десетки балони полетяха в небето над училището по изкуства в морския град.











