Преследване на кола с български регистрационни табели в центъра на Солун, превозваща мигранти, вдигна гръцката полиция на крак рано тази сутрин, съобщават медиите в южната ни съседка, цитирани от bTV.

Шофьорът е преминал на червен светофар и е блъснал автомобила в паркирани коли.

Според информацията автомобилът с нелегални мигранти е тръгнал от Серес. Бил е забелязан от полицейските екипи и не е спрял при сигнал.

Последвала е гонка с полицията и преследването е стигнало до центъра на Солун.

Шофьорът е карал по главни пътища и не спрял на червен светофар в опита си да избяга от преследващите го полицаи.

На кръстовище българският автомобил е спрял след удар с паркирани коли. В превозното средство са открити 7 нелегални мигранти.

Шофьорът избягал пеша, а гръцката полиция е започнала издирването му.