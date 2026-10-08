На 28 ноември в Зала „Младост“ в Бургас световният шампион при аматьорите от 2022 г. Николай Ников се завръща на ринга на организацията след повече от 2 години битки в Германия. Ников е 6-кратен национален шампион на Федералната република, а професионалната му статистика показва 18 мача, 11 от които победи.

Нико Ников, както е известен в Германия, гради името си в международни вериги с агресивен и атрактивен стил, благодарение на който стига до мач за титлата на Ring of Fire. Българинът се изправя срещу добре познатия на местната публика Самуел Май. След 5 изтощителни рунда, Ников е обявен за носител на пояса, като постига победата след съдийско решение.

Треньор на световния шампион е добре познато име – Делян Славов - специалистът, който води подготовката и на звездата на Glory Теодор Христов. След годините в Германия, Ников се завръща в България именно за да бъде пълноправна част на отбора на Славов На MAX FIGHT 53 в карта, в която с победи се отличават имена като Мартин Копривленски, Борислав Велев „Рой“ и Йосиф Панов „Пепелянката“, Ников се изправя срещу Максим Заплитний в мач за купата на MAX FIGHT. Стига се до съдийско решение, което е в полза на молдовския боец.

Няколко месеца по-късно той записва и първата си победа в организацията. На MAX FIGHT 59 Нико се изправя срещу неколкократния претендент за шампионски пояси на различни бойни вериги - румънеца Василе Амарите. Изходът на срещата отново трябва да се решава от съдиите. Този път за победител е обявен родният представител. Ников се завръща на родна земя за MAX FIGHT 67, а пред него стои едно от най-сериозните изпитания в кариерата му до момента.

От другата страна на ринга ще застане свиреп, изключително техничен нокаутьор - Яник Дрюз. 27-годишният германец прави истински фурор на международната сцена, като се бие за редица престижни международни вериги. През 2025 г. става шампион по муай-тай на Азия към Световния боксов шампионат (WBC), а по-рано тази година (2026) се превръща и в двоен шампион, като печели и германския национален пояс по муай-тай в средна категория.

„Мръсният Дрюз“, какъвто е неговият прякор, е постигнал 17 победи в кариерата си, 14 от които с нокаут и има едва две загуби. Германецът се отличава с много високо ниво на атлетичност и рязка смяна на нивата при ударите, която често хваща съперниците му неподготвени. В запазена марка се е превърнал тежкият удар в областта на черния дроб, който не веднъж му носи успех.

Последната загуба на Дрюз идва в елитната верига Enfusion, където в мач за световната титла отстъпва на шампиона Юсуф Калута.

В очертаващия се празник на бойните изкуства в края на есента, Ников ще може да разчита на рядко предимство – феновете. След години на битки в Германия, кикбоксьорът се завръща пред родна публика. Съдбата повелява това да се случи именно срещу представител на Федеративната република.

Ще успее ли Ников да се справи с огромното изпитание или германският нокаутьор ще се поздрави с нов успех? Ще разберем заедно на 28 ноември в Бургас.