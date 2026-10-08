Лидерите на страните-членки ще обсъждат на срещата си другата седмица в Брюксел атаките с дронове в изключителната икономическа зона на България, съобщава BNR.bg, позовавайки се на говорител на Европейския съвет.

В писмото покана до лидерите председателят на Европейския съвет Антониу Коща посочва, че заседанието ще засегне "все по-безразсъдното поведение на Русия, включително нейната кампания от хибридни атаки в цяла Европа". Според говорителя на институцията става въпрос за серия от инциденти през последните месеци, сред които атаката на летището в Лайпциг, както и последните случаи в Черно море край Румъния и България.

В отговор на зачестилите инциденти със сигурността, в края на септември стана ясно, че Европейската комисия предлага създаването на евржпийския еквивалент на член 4 от договора на НАТО, който да позволи на всяка държава от ЕС да ангажира останалите страни при хибридна заплаха. Темата за уязвимостта на региона беше повдигната и по-рано през месеца, когато доклад ва американския конгрес отчете, че България е била подложена на поне четири атаки от страна на Русия в периода между 2018 и 2025 година.

Европейският съвет ще се проведе на 15 и 16 октомври. Очаква се лидерите да изслушат украинския президент Володимир Зеленски относно текущите военни нужди на страната. В рамките на срещата ще бъде направена и равносметка на напредъка на Украйна към членство в ЕС, като надеждите са дотогава да бъдат отворени допълнителни преговорни клъстери.