Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не е допуснала в страната 46 пратки с над 204 тона стоки от трети държави. Продуктите са спрени при засилен ветеринарен и фитосанитарен контрол на граничните пунктове за стоки, влизащи в Европейския съюз.

Сред недопуснатите храни от неживотински произход са пипер, домати и нар, при които е установено наднормено съдържание на остатъчни вещества от пестициди.

Инспекторите са блокирали и пратки със сушени смокини, в които е установено наличие на охратоксин А и афлатоксини, както и фъстъци, замърсени с афлатоксини.

Проблеми и с документи

Заради незадоволителни проверки на документите и идентификацията са върнати пратки с лешници, пресни плодове, зеленчуци и индийско орехче.

Не са допуснати и пратки с дървен опаковъчен материал без задължителната международна маркировка, както и селскостопанска техника с нередовни документи.

При стоките от животински произход контролът е спрял пратки с кисело мляко, рибни продукти и хранителни добавки.