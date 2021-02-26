Две сбивания са станали в изминалия ден. На 25-и февруари около 21.50 ч. в Пето Районно управление – Бургас е получено съобщение за инцидент в новостроящ се строителен обект, разположен до бл. 5 в к-с “Изгрев”. Поради неясни причини 48-годишен бургазлия нанесъл побой на 51-годишен бургазлия. Потърпевшият получил фрактура в областта на челюстта и лявата ръка, но е без опасност за живота. Настанен е за лечение в отделение “Неврохирургия” към УМБАЛ – Бургас. Извършителят на деянието е задържан с полицейска заповед за срок от 24 часа. Работата по случая продължава от служители на Пето Районно управление – Бургас.

Същият ден около 17.30 ч. в Първо Районно управление – Бургас е получено съобщение са скандал, последван от сбиване, възникнали в района на общински пазар “Краснодар” - установено е, че в инцидента участвали двама мъже – 52-годишен ямболия и 27-годишен мъж от Сливен. 52-годишният мъж получил фрактура на тазобедрената става, прегледан е в УМБАЛ - Бургас, но отказал хоспитализация, а 27-годишният мъж получил лицева фрактура. Настанен е за лечение в отделение “Неврохирургия” към УМБАЛ – Бургас. Причините за сбиването са в процес на изясняване. По случая е образувано бързо производство.