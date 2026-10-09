Осем независими специалисти ще се включат в проверките на машините за гласуване преди предстоящите президентски избори на 25 октомври. Те ще работят в тясно сътрудничество с екипите на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

Основната задача на външните експерти ще бъде да удостоверят дали устройствата и техният софтуер отговарят на всички изисквания за сигурност и надеждност. Избраните професионалисти притежават опит в сферата на киберсигурността, откриването на софтуерни грешки и уязвимости, както и в тестването и разработването на компютърни програми. Всички те покриват предварително зададените критерии за участие в процеса.

От ресорното министерство подчертават, че процедурата по подбор е проведена прозрачно. Целта е проверките да бъдат осъществени от квалифицирани кадри, а резултатите от тях да могат да бъдат проследени и верифицирани. Според институцията, откритостта на този процес е от съществено значение за изграждането на обществено доверие в машинното гласуване и в честността на предстоящите избори.