Започва операция по обследването на единия от двата ударени от дронове търговски кораби в българската икономическа зона в Черно море.

Вчера фрегатата "Верни" установи местоположението и състоянието на повредения ABLE и тепърва той ще бъде огледан, като ще се проверява и за опасни отломки. Точен график за следващите действия обаче не е обявен, докато корабът дрейфува на 55 морски мили североизточно от нос Емине.

Издирването на екипажа (деветима сирийци и един египетски гражданин) на втория товарен съд - потъналия ALFA WATAN, бе прекратено и това предизвика Сирия да изпрати дипломатическа нота до България с искане за независимо разследване на инцидента и обяснение защо операцията по издирване на оцелели е прекратена по-малко от 24 часа след атаката.

Тази сутрин експертът по морско търсене и спасяване Коста Андреев, който е председател на доброволческото сдружение БУЛСАР и бивш зам.-командир на Военноморските сили, коментира, че шансовете за оцеляване на екипажа са били извънредно малки след първите часове.

„Не съм сигурен дали Сирия има право да критикува нашите власти. Обикновено една такава операция може да продължи от 24 до 40 часа, до две денонощия - обясни Андреев пред Нова тв. - Продължителността на издирване се определя според конкретния район, метеорологичните условия и вероятността за откриване на живи хора. Морската среда е сериозна опасност за човешкия организъм, дори когато температурата на водата не изглежда особено ниска. Водата в района на инцидента вероятно е била около 18-20 градуса. При такава температура на водата човешкият организъм може да издържи максимум до около 40 часа, но всичко зависи от облеклото и състоянието на човека. Още през първите два часа може да започне изтръпване на крайниците, тъй като организмът ограничава кръвообращението към тях, за да запази температурата на жизненоважните органи. Между втория и седмия час може да настъпи тежка хипотермия. А да се издържи до 40 часа са много редки случаи. Вероятността някой човек да оцелее над седем часа в такава среда, при температура 18-20 градуса, е минимална“.

Все пак експертът отказа да направи категоричен извод, че след първото денонощие не е имало никакъв шанс да бъдат открити оцелели, защото "има изключения, има случаи, когато хора са издържали и по-дълго време във водата, в зависимост от състоянието, в което са били“.

Андреев изходи от часа на атаката с дрон - 3:00 сутринта, когато повечето хора от екипажа са спели в каютите. А като са били с дрехи за сън, това допълнително намалява възможностите за продължително оцеляване във водата.

Що се отнася до намерения преобърнат спасителен плот, това не доказвало непременно, че моряци са успели да се евакуират. „Във всеки кораб има устройство, което при потъването освобождава плотовете автоматично. Така че няма гаранция, че човек го е спуснал“, обясни той.

ALFA WATAN е потънал на дълбочина около 2 км, което предполага, че за изследването е нужна специализирана техника, включително дистанционно управлявани апарати.

„Има такива дронове, но една подобна операция може да продължи дълго време, тъй като зависи от климатичните условия в района - посочи Андреев. - Нужен е и достатъчно стабилен кораб, със система за динамично позициониране, който да може да носи, управлява и поддържа подводен апарат, способен да работи на дълбочина до 2000 метра. Преди началото на операцията трябва да бъдат извършени предварителни проучвания, да се уточни мястото на потъването и да се осигури подходящ плавателен съд и оборудване."

По тази причина Андреев не се ангажира с конкретен срок дали изследването ще отнеме седмици или месеци: „Предстои една много сложна технически операция“.

Същевременно БНТ съобщи, че няма замърсяване на морската вода с нефтопродукти в близост до българското крайбрежие след инцидента с двата кораба. Басейнова дирекция „Черноморски район“ е правила извънредна проверка по разпореждане на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова. Проби от водата са взети в районите на нос Калиакра, Бяла и Созопол.