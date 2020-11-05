В събота е Архангелова задушница: Ето с кои автобуси да стигнете до гробищния парк в Бургас

img

Тази събота, православното християнство отбелязва църковния празник Архангелова задушница. На всички бургазлии, които в този ден искат да почетат паметта на починали роднини и близки от общината напомнят, че могат да се придвижат до Траурния парк удобно с помощта на градския транспорт. Във всички автобуси има диспенсъри с дезинфектант. Използвайте ги и носете маска. Долу ще видите подчертани с удебелен черен шрифт близкоразположените до Траурния парк спирки по маршрутите на пет линии на обществения градски транспорт.

Линия Б1

→ Терминал Меден рудник - бул. "Ал. Георгиев Коджакафалията" - бул. "Захари Стоянов" - ул. "Спортна" - Терминал Юг - бул. "Христо Ботев" - Александровска - бул. "Стефан Стамболов" - ул. "Никола Петков" - Велека - Изгрев, Акве Калиде - Терминал Изгрев

→ Терминал Изгрев - Изгрев, Акве Калиде - Велека - ул. "Никола Петков" - бул. "Стефан Стамболов" - Александровска - бул. "Христо Ботев" - Терминал Юг - ул. "Спортна" - бул. "Захари Стоянов" - бул. "Ал. Георгиев Коджакафалията" - Терминал Меден Рудник

Линия 11

→ Терминал Славейков - ул. "Проф. Якимов" - Изгрев, Акве Калиде - Велека - Лазур, ул. "24-ти Пехотен Черноморски полк" - бул. "Демокрация" - Ж.П. гара - бул. "Мария Луиза" - бул. "Стефан Стамболов" - ул. "Янко Комитов" - Терминал Славейков

Линия 12

→ Терминал Славейков - ул. "Янко Комитов" - бул. "Стефан Стамболов" - бул. "Мария Луиза" - Ж.П. гара - бул. "Демокрация" - Лазур ул. "24-ти Пехотен Черноморски полк" - Велека - Изгрев, Акве Калиде - ул. "Проф. Якимов" - Терминал Славейков

Линия 15

→ Автогара Юг - бул. "Демокрация" - бул. "Стефан Стамболов" - ул. "Транспортна" - кв. Сарафово

→ кв. Сарафово - ул. "Транспортна" - бул. "Стефан Стамболов" - бул. "Демокрация" - Автогара Юг

Линия Б11

→ Терминал Меден рудник - ул. "Въстаническа" - бул. "Захари Стоянов" - ул. "Индустриална" - бул. "Иван Вазов" - бул. "Демокрация" - бул. "Стефан Стамболов" - ул. "Никола Петков" - ул. "Петко Задгорски" - Терминал Изгрев

Терминал Изгрев - ул. "Петко Задгорски" - ул. "Никола Петков" - бул. "Стефан Стамболов" - бул. "Демокрация" - ул. "Иван Вазов" - ул. "Индустриална" - ул. "Петко Задгорски" - бул. "Захари Стоянов" - ул. "Въстаническа" - Терминал Меден рудник

При необходимост, "Бургасбус" има готовност да осигури допълнителни автобуси по горепосочените линии.

Още от Общество

Добавете коментар

Електронната Ви поща няма да бъде публикувана. Задължителните полета са маркирани с *

Откажи

0 Коментар

Най-новото

Актуални теми

Вишка се обърна в ж.к. „Славейков”

Автокасапница в Айтос

Трагедията на пътя край Созопол

За БургасИнфо

Информационният сайт www.burgasinfo.com е първият новинарски сайт в Бургас и региона. От началото на своето съществуване той проследява събитията от политически, икономически, обществен, културен и спортен характер.

Адрес

8000, гр. Бургас
ул. "Славянска" 75

За контакти

+359 882 906815
+359 884 808935

E-mail

burgasinfo@burgasinfo.com

Свържете се с нас и чрез

Още

Условия за ползване на сайта

При използване на информация от сайта,
цитирането на източника BurgasInfo.com е задължително!

Редакцията не носи отговорност за коментарите под новините, те не изразяват официалната позиция на Burgasinfo.com по материалите. Администраторите си запазват правото да премахват коментари с обидни квалификации и нецензурни думи, които уронват човешкото достойнство или изразяват расова, етническа и религиозна нетърпимост.

Начало
© Copyright 2017 Burgasinfo.com, Preview Ltd., Portions copyright NK Software