В предаването "Делници" по телевизия Евроком с водещ Николай Колев, д-р Людмила Емилова предупреди за сериозните опасности, които крие новата мода за отслабване чрез медикаменти за диабет. Според нея използването на препарати, съдържащи семаглутид, води до бърза загуба на тегло, но е съпроводено с огромни рискове за здравето.

Д-р Емилова обясни, че лекарствата за диабет тип 2, използвани масово за отслабване, имитират хормона на ситостта, което принуждава мозъка да смята, че организмът няма нужда от храна. Това обаче предизвиква хаос в ендокринната система и забавя движението на храната в стомаха и червата. Сред възможните тежки усложнения са пареза на стомаха, илеус, възпаление на панкреаса и жлъчния мехур, както и повишен риск от медуларен рак на щитовидната жлеза.

Освен физическите последствия, специалистът подчерта, че медикаментите могат да доведат до анхедония – състояние, при което човек губи способността да изпитва радост, изпада в тежка депресия, а в някои случаи се стига и до мисли за самоубийство. Пациентите, отслабнали по този химически начин, често губят мускулна маса, а кожата им увисва и се състарява преждевременно.

Като алтернатива д-р Емилова посочи лечебното гладуване и преминаването към предимно растителна храна, богата на фибри. Според нея нормализирането на теглото трябва да бъде естествен страничен ефект от цялостното оздравяване на организма, съчетано с умерено физическо натоварване и програми за справяне със стреса.