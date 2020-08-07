Полицията в Бургас разби група за кражба от автомобили

Служители от Второ Районно управление – Бургас задържали двама криминално проявени бургазлии на възраст 23 и 33 години и 33-годишен криминално проявен варненец, които в различно съучастие извършили няколко кражби.

На 4-ти април откраднали катализатор на лек автомобил „Тойота Приус”, с бургаска регистрация, собственост на 52-годишен бургазлия, паркиран пред бл. 55, вх. 5 в ж.к. “Славейков”. На 15-и май откраднали две гуми заедно с джантите / на обща стойност 720 лв./ от лек автомобил “БМВ”, с бургаска регистрация, собственост на 38-годишна бургазлийка, паркиран пред завод “ЛУКОЙЛ – Нефтохим”. На 15-и юли откраднали DPF филтър от лек автомобил „Хонда”, с бургаска регистрация, собственост на 46-годишен бургазлия, паркиран пред завод “ЛУКОЙЛ – Нефтохим”. Между 30-ти юли и 2-ри август откраднали катализатор на стойност около 400 лв. от лек автомобил “Хонда”, с бургаска регистрация, собственост на 45-годишен бургазлия, паркиран в района на бл. 418 в к-с “Меден рудник”.

Задържаните направили пълни самопризнания за извършените деяния. Работата по цялостното документиране на престъпната им дейност продължава от служители на Второ Районно управление – Бургас.