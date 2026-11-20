Премиерът Радев не признава и иска доказателства от Путин, че ни атакува с дронове, посочи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Попитан дали ще има мнозинство за избор на ВСС от парламентарната квота, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отговори, че ще има и нищо не се е променило. ГЕРБ ще участва в гласуването.

“Слушах какво са казали от новата сглобка ПП-ДБ с уж “проруската партия”, “проруското правителство”, “проруския премиер”, “проруския президент”. Ще подкрепим всички професионалисти”, каза още Борисов и добави, че има 12-13 човека, които са професионалисти.

“За всеки имаме бележки как се е представил. Има хора, които не са били министри. Янкулов го уважавам”, добави лидерът.

“С радост ще гласуваме този ВСС да бъде заменен от нова сглобка и тази дума от Радев повече няма да се използва, защото тя ще е между ПБ, ПП, ДБ и всички останали”, каза още екс премиерът.

“Гледайте ги само как ще гласуват. Така са се договорили по кьошаците. Те си говорят по коридорите и се пазят от подслушване. Стана като по времето на Костов - излизаш и разбираш всичко”, каза още партийният лидер.

“Няма да ми пришиете този ВСС, той си е на Радев, Божанов, Мирчев, Кънев”, каза още Борисов.

Попитан за корабите в Черно море, за които вчера Путин пое отговорност, Борисов категорично каза, че “премиерът Радев категорично не признава тези признания и иска доказателства”.

“Ние имаме толкова мощни системи, даже лястовичка, ако мине, ще я хване, дрон не хваща. Кой го интересува какво ще каже външен министър или премиер”, каза още Борисов.