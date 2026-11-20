Европейската комисия одобри петото плащане за България по Плана за възстановяване и устойчивост, на стойност над 1,7 млрд. евро. Това обяви вицепремиерът Атанас Пеканов.

По думите му България приключва днес успешно плана и ще получи близо 99% от парите по него. Петото плащане идва след изпълнението на над 50 реформи и инвестиции.

Пеканов определи резултата като успех на правителството. „Този успех днес е резултат на бързите и смели действия, които предприехме още в първите дни на кабинета след заклеването му през май“, каза той.

По думите му до пролетта на тази година България е била получила едва малко над 50% от парите по плана и рискът да ги загуби е бил реален.

Той благодари на премиера Румен Радев за „ясния политически ангажимент и визия“ да не се допусне загуба на пари. Той благодари и на председателката на парламента Михаела Доцова и на депутатите, които са гласували спешно важните реформи.

Като пример той посочи създаването на антикорупционна комисия, „такава, каквато много правителства преди това не можаха да се съгласят да създадат“. По думите му спешната работа на министъра на правосъдието Николай Найденов и на вътрешния министър Иван Демерджиев е позволила да бъдат отключени блокираните за България 400 млн. евро.

Второто голямо предизвикателство е било в енергетиката. Пеканов благодари на енергийния министър Ива Петрова и на екипа ѝ, които по думите му всяка седмица са разговаряли с хората в региона на Стара Загора.

„Стигнаха до консенсус, че е по-добре България да не загуби половин милиард евро по плана за възстановяване и още над 1 милиард евро по Фонда за справедлив преход. По-добре тези средства да бъдат използвани за инвестиции в региона“, каза вицепремиерът.

Така е постигнато съгласие и за преструктурирането на Българския енергиен холдинг, тема, която по думите на Пеканов години наред е била отлагана.