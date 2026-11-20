Броени дни остават до едно от най-очакваните спортни събития в България – MAX FIGHT 67.

Почетен гост на галавечерта ще бъде световната ММА звезда с български корени Дакота Дичева, чието пристигане у нас предизвика огромен интерес.

На 27 ноември (петък) ще бъде официално претегляне на участниците. На него ще присъства и Дакота Дичева, а входът ще е свободен за всички желаещи да присъстват. Събитието ще започне в 11 часа в зала „Черноморие“ на Международния конгресен център в Бургас.

Бойната галавечер MAX FIGHT 67 ще бъде на 28 ноември (събота) в спортна зала „Младост“. Началото е от 19:00 часа.

Медийните акредитации за MAX FIGHT 67 ще бъдат раздавани по време на официалната пресконференция на 23 ноември, както и на официалното претегляне на 27 ноември.