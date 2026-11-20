35 529 деца и младежи за пръв път ще получат днес коледна добавка от 50 евро. Това става по новите правила за отпускане на празнични добавки, записани в закона за социално подпомагане. С тях добавките се отвързаха от политическите прищевки и вече зависят от доходите. С малки изключения се отпускат служебно според правото на други социални помощи.

В първото изплащане на коледната добавка са включени над 513 437 души, съобщиха от социалното министерство в отговор на въпроси на "Сега". Най-голямата група тук отново са пенсионерите – 360 000 души. За пръв път обаче критерий не е размерът на пенсията, а това са хора, които вече имат отпуснати социални или енергийни помощи. Така например, въпреки че са под линията на бедност, не всички на минимална пенсия ще получат добавка.

Над 82 051 души ще получат добавка, защото домакинствата им получават месечни или целеви помощи по закона за социално подпомагане, или пък са били подпомогнати с еднократни. Тук би следвало да влязат и хора, които през годината са получили еднократна помощ заради бедствия например. Над 395 171 са хората, които са включени в обхвата, защото получават целева помощ за отопление. Празнична добавка ще има и за семействата на 28 503 деца с трайни увреждания, които получават месечна помощ по закона за семейните помощи за деца. Включените семейства с деца без право на наследствена пенсия от починал родител са 2346, а децата, настанени в семейства на роднини или в приемни семейства – 4674.

50 евро ще получат и шестима младежи, които получават една малко известна, но много важна помощ – за първите месеци след излизането от резидентна грижа. За тях има условие да са направили регистрация в бюрото по труда в рамките на един месец от напускане на услугата.

Сред пенсионерите има и 686 военноинвалиди и военнопострадали.

Изплащането на помощта по банков път започва на 20 ноември, а през пощенските станции от 23 ноември. Заявления за нея подават само семействата на близки и роднини и приемни семейства с настанени при тях деца, за които не са предоставяни никакви социални плащания от дирекциите „Социално подпомагане“ и съответно в информационната система на АСП не съществуват данните, необходими за изплащане на добавката, обясняват от министерството.