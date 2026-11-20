Тази вечер, 20 ноември, от 19:00 часа Културен дом НХК ще събере на една сцена популярни бургаски изпълнители, млади таланти и танцови формации в подкрепа на благотворителната кауза „Заедно за Наско“. Концертът има за цел да подпомогне лечението на Атанас Стоянов, чието семейство преминава през тежко изпитание.

В навечерието на Деня на християнското семейство Бургас отново ще покаже, че съпричастността и добротата имат силата да обединяват хората и да дават надежда.

На сцената ще излязат Ф.О.&Пеева, Стефан Илчев, Марияна Добрева-Велева, Гергана Великова, Преслава Минасян, Мария Чернаева и Владимир Спасов от дует „Бургас“. В концерта ще участват и младите таланти Мая Христова и Емма Генчева от вокална формация „Морски песъчинки“ с ръководител Милена Добрева.

В благотворителната програма ще се включат още Танцова школа „Дюн“ с ръководител Петя Стойкова, КСТ „Бургас 1975“ с ръководител Андрей Тодоров, ансамбъл „Странджа“ с ръководител Марио Егов, ТК „Фрея“ с ръководител Диляна Бахматова и брейк клуб Black Style с ръководител Христо Андонов. Водещ на вечерта ще бъде Ясен Проданов.

Зад каузата стои историята на Атанас Стоянов и неговата съпруга Божидара Панговска. След поредица от тежки изпитания семейството отново търси подкрепа, за да осигури необходимото лечение на Наско.

„След всички изпитания, през които преминахме, днес съм принудена да потърся помощ от непознати хора. Не защото ми е лесно да разказвам за болката ни, а защото не мога да се примиря, че липсата на средства може да попречи на съпруга ми да получи необходимото лечение“, споделя Божидара.

Благотворителният концерт „Заедно за Наско“ започва тази вечер от 19:00 часа в Културен дом НХК – Бургас. Цената на билета е 10 евро, а билети могат да бъдат закупени от касата на културния дом.

Събитието се осъществява със съдействието на Община Бургас.

Желаещите да подкрепят лечението на Атанас Стоянов могат да направят и дарение по следните банкови сметки:

Сметка в евро: BG55UBBS81551435907409

Сметка в лева (от предишната кампания): BG49UBBS80021091745240

Титуляр: Божидара Панговска

Основание: Дарение за лечение на Наско

В навечерието на един от най-светлите християнски празници нека си припомним, че никое семейство не бива да остава само в трудностите.

Нека тази вечер бъдем заедно за Наско!