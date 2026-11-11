Апелативният съд в Бургас върна в ареста 19-годишният Никола Бургазлиев, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг през лятото на 2025 г..

Припомняме, че управляваното от 18-годишния тогава Никола Бургазлиев АТВ напусна пътното платно и връхлетя върху пешеходци в Слънчев бряг, като пострадаха петима души, сред които 35-годишната Христина и четири деца. Жената почина след близо три седмици в кома, а малкият ѝ син получи тежки наранявания.

Преди 2 седмици Окръжният съд в Бургас измени мярката му за отклонение с „Домашен арест“, която трябваше да изпълнява с електронно проследяване.





