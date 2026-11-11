Продължава мащабното разследване на тежките верижни катастрофи на магистрала „Тракия“, при които загинаха 11 души, а над 50 бяха ранени. Към момента са разпитани над 50 свидетели, като разпитите продължават и в болниците с пострадалите, които са в състояние да говорят. Предстои повторно да бъде разпитан и задържаният по случая румънски шофьор.

Поради голямата сложност на случая, разследването е поето от Националната следствена служба по разпореждане на главния прокурор. По него работи екип от десет следователи и трима криминалисти.

До момента са извършени шест огледа на мястото на инцидента, включително с дрон. Иззети са 20 автомобила и камиона с по-сериозни щети, сред които и товарната композиция на румънския водач, като предстои допълнителен оглед на превозните средства, съобщиха от Окръжната прокуратура в Ямбол.

Следователите проверяват и състоянието на самия път. Взети са проби от асфалта за изследване на сцеплението, а от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) е изискана пълната документация за ремонта и пускането в експлоатация на този участък от магистралата. На тази база експерти ще оценят качеството на пътното платно.

Официално са изискани и данни за точните метеорологични условия по време на инцидента. Предстои да бъдат назначени поредица от медицински и технически експертизи, които да изяснят как точно е възникнала катастрофата и каква е пряката причина за смъртта и раняването на хората.

Едва след като експертите дадат своите заключения, разследващите ще преценят на кои конкретни лица да бъдат повдигнати обвинения.