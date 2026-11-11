Двама души са задържани за сексуална експлоатация на три жени, сред които 14-годишно момиче, като жертвите са били принуждавани да предоставят сексуални услуги чрез заплахи, тормоз и насилие, включително с електрошокови устройства и наркотични вещества. Това съобщиха от Дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ДБОП).

Специализираната операция е проведена на 10 ноември 2026 г. в община Сапарева баня, област Кюстендил.

По данни от разследването в продължение на една година трите жертви са били държани в зависимост и принуждавани да предоставят сексуални услуги. За целта са използвани заплахи, тормоз и физическо насилие, включително електрошокови устройства и наркотични вещества.

В рамките на операцията са арестувани жена на 34 години и мъж на 40 години. Двамата са привлечени като обвиняеми за престъпление по чл. 155, ал. 5, във връзка с ал. 1, и чл. 20, ал. 2 от Наказателния кодекс.

Спрямо обвиняемите е постановено задържане за срок до 72 часа.

Разследването продължава под надзора на Районната прокуратура в Кюстендил.