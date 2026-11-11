Сливенското село Самуилово е почернено след вчерашната верижна катастрофа на "Тракия". Четирима от общо единадесетте загинали при сблъсъка на 86 автомобила в гъстата мъгла край пътен възел “Зимница" са жители на селото, потвърди кметът на Сливен Стефан Радев.

Градоначалникът изказа искрени съболезнования на почернените близки.

Кметът на село Самуилово Красимир Кръстев добави, че жертвите са пътували в два отделни автомобила в платното в посока Бургас. Трима от загиналите са от едно семейство и са били в една кола - мъж, съпругата му и неговата тъща. Четвъртата жертва от селото е 30-годишен мъж, който рано сутринта е пътувал за работа към Бургас. Младият мъж оставя вдовица и малко дете сираче.

В мъгливата сутрин към морето е пътувал и цял микробус с работници от съседното село Гергевец, като един от тях е със счупена ръка без опасност за живота, а останалите са се разминали с леки травми и уплаха.

Заупокойна молитва

Днес, в обявения Ден на национален траур, знамената пред институциите в Сливен са спуснати наполовина. Навръх празника на свети великомъченик Мина, в едноименния сливенски храм, Сливенският митрополит Арсений отслужи заупокойна молитва за душите на загиналите и отправи молитва за скорошно изцеление на десетките ранени при удара.

Владиката каза, че Сливенската митрополия и общината обединяват усилия и ще окажат пълна финансова и битова подкрепа на единствения оцелял член от почернената фамилия, както и на близките, изгубили своите роднини на аутобана. Все още се уточнява кога ще бъдат погребенията в Самуилово.

Много от жителите на Сливен втори ден се редят пред областната болница “Д-р Иван Селимински", за да дарят кръв за пострадалите. През Спешното отделение на лечебното заведение са преминали 23-ма души, от които 18 са оставени за лечение. Четирима пациенти остават в реанимация, като един от тях е в критично състояние със съчетана травма и счупени прешлени.