Сливенското село Самуилово е почернено след вчерашната верижна катастрофа на "Тракия". Четирима от общо единадесетте загинали при сблъсъка на 86 автомобила в гъстата мъгла край пътен възел “Зимница" са жители на селото, потвърди кметът на Сливен Стефан Радев.
Кметът на село Самуилово Красимир Кръстев добави, че жертвите са пътували в два отделни автомобила в платното в посока Бургас. Трима от загиналите са от едно семейство и са били в една кола - мъж, съпругата му и неговата тъща. Четвъртата жертва от селото е 30-годишен мъж, който рано сутринта е пътувал за работа към Бургас. Младият мъж оставя вдовица и малко дете сираче.
В мъгливата сутрин към морето е пътувал и цял микробус с работници от съседното село Гергевец, като един от тях е със счупена ръка без опасност за живота, а останалите са се разминали с леки травми и уплаха.
Заупокойна молитва
Днес, в обявения Ден на национален траур, знамената пред институциите в Сливен са спуснати наполовина. Навръх празника на свети великомъченик Мина, в едноименния сливенски храм, Сливенският митрополит Арсений отслужи заупокойна молитва за душите на загиналите и отправи молитва за скорошно изцеление на десетките ранени при удара.
Владиката каза, че Сливенската митрополия и общината обединяват усилия и ще окажат пълна финансова и битова подкрепа на единствения оцелял член от почернената фамилия, както и на близките, изгубили своите роднини на аутобана. Все още се уточнява кога ще бъдат погребенията в Самуилово.
Много от жителите на Сливен втори ден се редят пред областната болница “Д-р Иван Селимински", за да дарят кръв за пострадалите. През Спешното отделение на лечебното заведение са преминали 23-ма души, от които 18 са оставени за лечение. Четирима пациенти остават в реанимация, като един от тях е в критично състояние със съчетана травма и счупени прешлени.
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