Кметът на Бургас Димитър Николов посети пострадалите в трагедията на АМ "Тракия" от 10 ноември, настанени в УМБАЛ „Сърце и Мозък“ в Бургас и предложи пълно съдействие от страна на общината при необходимост. Това съобщиха от лечебното заведение. Там беше създадена незабавна организация за прием и лечение на пострадалите.

След сигнала за инцидента болницата е изпратила три линейки с реанимационни екипи на място, а други два екипа са били в готовност на летище Бургас. По молба на медиците от Ямбол е осигурен транспорт за двама тежко пострадали.

В лечебното заведение са приети общо шестима пациенти. Всички остават под медицинско наблюдение, като двама от тях са настанени в реанимацията. Лечението им продължава и днес.

От болницата изразиха благодарност към лекарите, медицинските сестри и всички служители за работата и грижите за пострадалите. Благодарности са отправени и към екипите на Спешна помощ, болниците в региона, пожарникарите и полицаите за координацията и съдействието.

От лечебното заведение благодарят и на жителите на областта, които са дарили кръв в помощ на пострадалите.

Като болница, в която ежедневно се лекуват пострадали при пътнотранспортни произшествия, от УМБАЛ „Сърце и Мозък“ призовават водачите към повишено внимание и отговорност на пътя.