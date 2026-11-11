Четирима души от сливенското село са сред загиналите на автомагистрала "Тракия" вчера, съобщи кметът на Сливен Стефан Радев. Загиналите са от една фамилия, предава БНТ.

Днес Сливенския митрополит Арсений отслужи заупокойна молитва за загиналите и се помоли за изцелението на ранените. Арсений обяви, че заедно с общината църквата ще подпомогне единствения оцелял член фамилията, загинала на автомагистралата.

При двете тежки верижни катастрофи, които отнеха във вторник, 10 ноември, живота на 11 души, на терен в спасителната акция участваха стотици – пожарникари и полицаи от няколко области. На терен бяха и десетки военнослужещи и доброволци на Българския Червен кръст.