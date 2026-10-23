позиция по повод вчерашния инцидент със Соня Колтуклиева пред партийния ѝ офис в София. От политическата формация заявяват, че се противопоставят на всяка прекомерна употреба на сила и настояват законите и установените правила да се спазват от всички.

Според партията нарушенията са недопустими независимо дали са извършени от представители на държавните институции, граждани или представители на медиите.

„Прогресивна България“ очаква резултатите от разследването, като подчертава, че подобни инциденти не трябва да бъдат провокирани, допускани или използвани за политически цели.

От формацията коментират и поисканата от опозицията оставка на председателя на Народното събрание. Според тях това искане е неадекватно и пренебрегва установените процедури в Националната служба за охрана (НСО).

В позицията си партията обвинява опозицията в опит да използва случая за политически цели. От „Прогресивна България“ определят действията ѝ като признак за „възкресяването на сглобката“.

„Опитът въпросният инцидент да се използва за политическа реабилитация на сглобката няма да успее“, заявяват от партията.

От „Прогресивна България“ подчертават, че очакват резултатите от разследването, преди да бъдат правени окончателни изводи за случилото се.