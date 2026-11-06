Като финансист и бивш министър на икономиката Николай Василев отправи остри критики към финансовата политика на кабинета “Радев”. Според него представеният днес проектобюджет не предлага необходимите реформи за ограничаване на държавните разходи и натрупването на нов дълг.

Пред bTV Василев коментира представянето на бюджета в УНСС и каза, че управляващите е трябвало да покажат на студентите тежестта на задълженията, които според него ще останат за следващите поколения.

“Трябваше кабинетът да занесе един воденичен камък и да го покаже на студентите. Защото точно когато тези млади хора пораснат и станат управляващи, лидери, данъкоплатци, те ще трябва да плащат със своите данъци, както и техните родени и неродени деца, огромните дългове, които сегашното безотговорно поколение управляващи ще им остави“, обясни бившият министър на икономиката.

Какво е състоянието на финансите

Василев коментира и сравнението на премиера Радев, който описа състоянието на държавните финанси като тежък камион без спирачки, движещ се към дъното.

“Моето мнение е различно. Премиерът в този камион изобщо го няма. А човекът, когото е сложил да управлява камиона, няма намерение да го спира и смята да катастрофира с него“, на мнение е икономистът.

Василев представи и графика за развитието на публичния дълг през последните десетилетия. Според анализа му правителствата на Иван Костов, Симеон Сакскобургготски и Сергей Станишев са намалявали държавния дълг, докато при кабинетите на Бойко Борисов той е останал относително стабилен, с изключение на увеличението през 2014 г.

Последвалия период Василев определи като “епоха на хаоса“, през която според него различни правителства са увеличавали дълга всяка година. Той предупреди, че настоящата тенденция може да доведе до още по-бързо натрупване на задължения.

Като пример за възможна промяна посочи управлението на финансовия министър Муравей Радев в кабинета на Иван Костов, когато по думите му България е преминала от голям бюджетен дефицит към излишъци.

Според Василев ограничаването на дефицита е въпрос на политическа воля и визия. А на въпрос какви мерки би предприел той, ако трябваше сега да управлява държавните финанси, Василев постави акцент върху намаляването на разходите за администрация.

Той разкритикува намерението на правителството да съкрати около 5000 щатни бройки, като посочи, че според неговите данни само в администрацията, без МВР, има над 12 000 незаети позиции.

Бившият вицепремиер разкритикува и заложената бюджетна политика, като постави под въпрос стремежа на управляващите постепенно да достигнат дефицит от 3% до 2029 г. Според него правителството трябва да се стреми към балансиран бюджет или излишък, вместо да приема дефицита от 3% като крайна цел.