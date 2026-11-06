Опозиционните партии в Народното събрание ГЕРБ, ДПС, ДБ и „Възраждане“ атакуваха финансовата рамка на Бюджет 2027 на правителството "Радев", високите цени и начина, по който кабинетът я представи в аула "Максима" в УНСС. От "Продължаваме промяната" обещаха пълен разбор по-късно днес. Дотук опозицията говори в един глас.

КОЙ КАКВО КАЗА?

ГЕРБ-СДС определиха проекта на бюджет за догодина като бюджет на инерцията - нито ляв, нито десен, нито социален

ГЕРБ-СДС разкритикуваха правителството за начина, по който представи проектобюджета за 2027 г., и за това, че към момента на изявленията им той все още не е бил публикуван на сайта на Министерството на финансите. От партията определиха финансовата рамка като проинфлационна и предупредиха за ново увеличение на дълга, данъците и разходите.



Бившият образователен министър Красимир Вълчев определи бюджета като „бюджет на инерцията“ и разкритикува представянето му в УНСС, преди документът да бъде достъпен за обществено обсъждане.

„Ние, ако искаме да разберем бюджета, трябва да се доверим единствено на думите на управляващите. Не можем да направим собствен прочит, не можем да разчитаме на прочита на останалите експерти. Не само Народното събрание, нито една друга институция не може да си прочете бюджета“, посочи Вълчев.

Според него заложената политика ще продължи да подхранва инфлацията.

„Бюджетът нито е благоразумен, нито е антиинфлационен, нито е ляв, нито е десен, нито е социален. Ние просто не знаем как да го наречем, освен може би пак бюджет на инерцията. Ще продължи инфлацията, доколкото разбираме, ще продължи проинфлационната бюджетна политика, бюджетните дефицити“, каза още Красимир Вълчев от ГЕРБ-СДС.

Теменужка Петкова, бивш финансов министър, също разкритикува решението проектобюджетът да бъде представен извън парламента.

„Тогава, когато представиш бюджета извън тази сграда, сградата на парламента, това означава, че ти не държиш на тази институция, не държиш да чуваш нейното мнение и тя се превръща де факто в един гумен печат на управляващите“, категорична бе Петкова.

Бившият енергиен министър Жечо Станков акцентира върху липсата на достатъчно мерки за компенсация на бизнеса за високите цени на електроенергията и горивата.

„Българският бизнес ще продължава да страда от високите цени на електрическата енергия, ще продължава да не бъде компенсиран на ежемесечна база. Аз вече виждам цените, високите цени на горивата на етикетите на хранителните продукти. Очаквайте още следващата седмица, на 10-о число, бизнесът, като си получи два пъти и половина по-високата сметка за ток в сравнение с летните месеци, тази цена на електроенергията да намери отражение веднага на разхода“, заяви Станков, цитиран от общестевената телевизия.

Правителството на лъжата представи бюджета на страшното свличане, казаха от "Демократична България"

Правителството на лъжата представи бюджета на страшното свличане, каза съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Демократична България" (ДБ) Ивайло Мирчев в Народното събрание по повод представения проект на Закон за държавния бюджет за 2027 година от финансовия министър Гълъб Донев.

По същия начин, по който излъгаха, че не са предлагали на Европейската комисия (ЕК) да сложат ръка върху пенсиите на пет милиона българи, днес излъгаха за част от параметрите на бюджета, каза Мирчев. Беше ни представен бюджетен дефицит от 3,5%, истинският бюджетен дефицит ще бъде 4,2%, заяви Мирчев, цитиран от БТА.

Беше нарисувана една розова картина на бъдещо страхотно-индустриално развитие, вместо това ни беше представен спад на ръста на брутния вътрешен продукт. Беше обяснено, че България ще бъде със здрави финанси, вместо това ни бяха представени нови девет милиарда евро дълг - това е бюджет на страшното свличане, каза Мирчев. Той коментира, че това е по-лош бюджет от бюджета на Жан Виденов. Хората, които тогава фалираха България, искат отново ние да влезем в спирала от дългове, на големи бюджетни дефицити, на нисък ръст на брутния вътрешен продукт.

Това е бюджет на тежка зима - зима на излъганите надежди, защото хората очакваха по-добри цени, а ще получат тежко нарастване на инфлацията заради огромния дефицит, каза народният представител от ДБ Мартин Димитров.

Когато комбинираш голям дефицит, който води до инфлация, изземване от гражданите под формата на данъци за два милиарда евро, с високи цени на петрола заради двете войни, с високи глоби - зимата става истински тежка и брутална, каза Димитров. По думите му това, което ще се случи на българските семейства тази зима, са високи цени, трудности, инфлация и огромно задлъжняване. Проблемът е, че част от инфлацията директно се произвежда и е резултат от действията на правителството, допълни депутатът.

Димитров коментира протестите от декември 2025 г. срещу бюджета и заяви "уникално нагло е, че на фона на всичко това дойде на власт кабинетът на Радев, който сега предлага още по-лоши бюджети. Това трябва да бъде спряно, защото сметката тази зима ще бъде платена от милиони български граждани под формата на по-високи цени, каза Димитров. Този бюджет не е за публикуване, по-добре не го показвайте, а го оттеглете, преработете и предложете бюджет с много по-нисък дефицит, за да може поне правителството да не произвежда инфлация, каза Мартин Димитров.

Няколко бюджетни процедури подред ние предлагаме как да бъде намален дефицитът, но нашето опасение е, че те припознават едни добри идеи обаче ще ги изпълняват неправилно и неефективно, както показват последните шест месеца, каза зам.-председателят на парламентарната група на ДБ Божидар Божанов. Дори малкото позитивни неща са трудни за изпълнение и не вярваме, че с начина, по който работи това правителство до момента, те ще бъдат изпълнени, каза Божанов.

На въпрос откъде има информация за реформа във втория стълб на пенсионното осигуряване Ивайло Мирчев отговори "Не ми я е дал Борисов, не съм комуникирал с Борисов, не ми я е дала Екатерина Захариева, не съм комуникирал с Екатерина Захариева, не ми е дал никой от ГЕРБ". Имаме информацията от доста загрижени за състоянието на бюджета в България хора от Брюксел, каза Мирчев.

Намирам за неуместни забележките на премиера Радев, че с това ние сме искали да прикрием скандала с докладите на Сметната палата. Трябва да му кажа, че ние с далаверите на ГЕРБ, на ДПС по отношение на магистралите и на пътните поръчки, сме се занимавали много пъти, включително и на протестите през декември 2025 г., докато той не смееше да слезе долу при протестиращите, каза Мирчев. С нашите действия смятаме, че предотвратихме огромна злоупотреба с пенсиите на пет милиона българи, заяви той.

Защо се налага ние като опозиция да показваме официална кореспонденция между българското правителство и ЕК, защо те на презентацията днес не си признаха в каква комуникация са били, попита Ивайло Мирчев.

Правителството представи бюджет на социалния мираж и на фискалната безотговорност, заявиха от ДПС

Правителството представи един бюджет, който е бюджет на социалния мираж и на фискалната безотговорност. Това посочи на брифинг пред журналисти в парламента зам.-председателят на парламентарната група на ДПС Айтен Сабри по повод проекта на държавен бюджет, който управляващите представиха в Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

По думите на Сабри в бюджета липсват антиинфлационни мерки и икономически мерки за бизнеса. Всичко това тика гражданите на България към прогресивно обедняване, каза тя. За уязвимите групи има минимални увеличения, но това няма да помогне на хората да изкарат тежката зима, която предстои оттук нататък. Чухме много неща, които са само обещания, допълни Сабри.

Единственото нещо, с което може да се съгласим от това представяне, е, че този проект на бюджет наистина е един тежък камион без спирачки, който лети към пропастта, каза Станислав Анастасов от ДПС. Чухме много хубави пожелания за космическа индустрия, за гигафабрики, за изкуствен интелект. Да, това наистина е прекрасно, с някакъв хоризонт от 50 години, но в крайна сметка българските граждани имат един въпрос и той е как другият месец ще си платят сметките, посочи той.

И докато управлението се устремило към космоса, искам да ви уверя, че българските граждани са здраво притиснати към земята, да не кажа смачкани от растящите цени, допълни той.

Анастасов посъветва управляващите да не лъжат Европейската комисия. Опитите за лъгане на Европейската комисия, историята показва от други държави, че не са завършвали добре, каза той. Уважаемо управление, няма как да заместите решаването на проблемите на хората с репресии. Това не работи и няма да сработи, посочи още той.

Този бюджет за нас остава откъснат от ежедневието на българина и по никакъв начин не предвижда решаване на основните проблеми на гражданите, каза народният представител Атидже Алиева. Това, че държавата ще харчи повече, не означава, че нейните граждани ще живеят по-добре. Не виждаме мерки, които да се борят с основните проблеми на хората, като растящите цени на храните. Чувайки приоритетите на правителството в бюджета, не чухме нито думичка за земеделие, за родно производство, за по-ниски цени и по-големи количества на българска продукция, които да се предлагат в търговските вериги, така че да се спомогне за намаляване на цените, каза тя.

„Възраждане“ няма да подкрепи проектобюджета за догодина

„Възраждане“ категорично няма да подкрепи проектобюджета. Това заяви депутатът Цончо Ганев, според когото финансовата рамка продължава политиката на предходните управления и не предлага реални мерки за подобряване на икономическата обстановка и жизнения стандарт на българските граждани.

По думите му бюджетът не предвижда ефективна борба с инфлацията и поскъпването на живота, нито достатъчна подкрепа за малкия и средния бизнес и семейните предприятия. Ганев определи предвиденото увеличение на заплатите в държавния сектор с 5% като недостатъчно на фона на инфлацията.

Сред основните критики на народния представител е и планираното ново нарастване на държавния дълг. По думите му за следващата година се предвижда поемането на нови заеми в размер на близо 13 млрд. евро, а прогнозата е до края на 2027 г. общият дълг да достигне 47,1 млрд. евро, или около 33% от БВП.Ганев обърна внимание и на предвиденото увеличение на данъчните оценки на недвижимите имоти, което според него ще доведе до по-висока данъчна тежест за собствениците.

Той изрази опасения, че заложените промени могат да доведат до значително увеличение на данъците през следващите години. Според представителя на „Възраждане“ бюджетът не предлага политики за стимулиране на българското производство и бизнеса, а продължава икономическа линия, която поставя интересите на българските граждани и предприемачи на заден план. „Този бюджет продължава още от същото – нови заеми, вдигане на данъците и никакво реално подобрение на условията за живот в страната“, подчерта Цончо Ганев и категорично заяви, че парламентарната група на „Възраждане“ няма да подкрепи проектобюджета.

Съпредседателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев ще направи разбор на параметрите на Проектобюджет 2027 по-късно

"Вече имам реалния документ на бюджета и средносрочната прогноза. Ще ги изчета и ще коментирам реално написаното в закона (и мотивите към него). В момента съм гост-говорител на конференция на USR (партията, основана от президента на Румъния) в Тимишоара, така че най-вероятно ще се включа в дебата за бюджета късно тази вечер", написа преди броени минути във "Фейсбук" съпредседателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.

Още в края на октомври 2026 г. Василев отправи сериозни критики, обвинявайки правителството на Румен Радев, че умишлено „крие“ параметрите на финансовата рамка.