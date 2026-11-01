Много сигнали за празни разписки, разпечатани от машините идват от РИК-Бургас. От комисията добавят, че спрямо първия тур на изборите днес сигналите са повече.

В Бургаска област само една машина в секция в град Карнобат не работи, а гласуването там се извършва с хартиени бюлетини. Без сериозни нарушения протича изборния ден, предава БНР.

Агитационни материали

Две жалби за агитационни материали на разстояние по-малко от 50 метра от секции в Созопол и Бургас са постъпили до момента в РИК. И в двата случая е извършена проверка на място и е установено, че сигналите са неоснователни.

Както на първия тур на изборите, отново най-висока е избирателната активност в общините Царево, Созопол и Малко Търново, а най- ниска остава активността в общините, в които живеят предимно етнически турци - Руен, Айтос и Сунгурларе.

В Бургаска област изборният ден преминава спокойно, като и към момента не се наблюдава оживление пред избирателните секции.