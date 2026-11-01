Със силна заявка за бъдещето и в навечерието на Деня на народните будители, 01- ви ноември, ОУ „П. Р. Славейков“ в Бургас постигна важно признание. Училището вече е част от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България – общност, която обединява образователни институции с амбиция за високо качество, иновации и модерно обучение.

Новината идва в особено символичен момент – годината, в която училището ще отбележи 115 години от създаването си. Повече от век традиции сега получават ново измерение чрез възможностите за международно образователно сътрудничество и прилагане на съвременни педагогически практики.

Членството в Асоциацията ще отвори нови хоризонти пред учителите и учениците. То предоставя възможности за обмен на опит, участие в образователни инициативи, професионално развитие на преподавателите и надграждане на езиковите умения на децата.

От училището подчертават, че целта е изграждането на модерна и подкрепяща среда, в която всяко дете може да открие таланта си, да развива способностите си и да постига успехи.

„Вярваме, че качественото образование се изгражда чрез смели цели, мотивирани учители, любознателни ученици, подкрепящи родители и партньорства, които отварят нови хоризонти“, споделя директорът на училището , инж.Стефка Жечева.

Така ОУ „П. Р. Славейков“ посреща своята 115-годишнина не само с поглед към богатата си история, но и с амбиция за още по-силно присъствие в съвременното образование, следвайки мотото си:"Една общност, един отбор, едно по-здраво бъдеще."