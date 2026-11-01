Сериозно усложняване на метеорологичната обстановка в България прогнозират синоптиците от Meteo Balkans. Според тях през страната ще преминат два циклона, които могат да донесат значителни количества дъжд, локални порои и опасност от наводнения. Особено тревожна е прогнозата за Черноморието, където при неблагоприятно развитие на обстановката са възможни ситуации, напомнящи за тежките наводнения в Аспарухово и Свети Влас.

„Ако тази прогноза се реализира, ще имаме Аспарухово (Варна) и Свети Влас в един и същи ден!“, предупреждават от Meteo Balkans.

Бъдете внимателни и не подценявайте прогнозите! Обстановката започва да се усложнява, а през страната ни ще преминат два циклона. Това сочи прогнозата на синоптиците от Meteo Balkans.

Границата между дъжд и сняг се снижи под 1600 м заради интензивните валежи, но скоро отново ще се повиши, след което снежната граница пак ще започне да се понижава.

Очакват се значителни, но неравномерно разпределени валежи. На места количествата ще достигнат 30–50 л/кв. м, а в други райони е възможно да надхвърлят 100 л/кв. м, особено в планинските масиви на Южна и Централна България.

По Черноморието валежите ще бъдат и с конвективен характер. Дори са възможни количества, надхвърлящи прогнозираното от моделите 4х4 и ICON!