Сигнал и жалба за наличието на агитационни материали близо избирателни секции са подадени в Районната избирателна комисия в Бургас днес, когато се провежда балотажът на президентските избори.

В жалбата се твърди, че е поставен рекламен билборд в непосредствена близост до входа на избирателни секции в ПГРЕ „Г.С.Раковски“ в Бургас. На билборда се намира агитационен материал, който призовава към подкрепа на единия за президент.

Друг сигнал е също за наличие на агитационен материал, поставен в нарушение на Изборния Кодекс. Той е за LED рекламен дисплей, който излъчва изображение на кандидат за президент, в района на пл. „Хан Крум“ и ул. „Аполония“ в Созопол и е разположен на разстояние от СИК по-малко от 50 м.

Членове на Районната избирателна комисия са извършили проверка на място и са измерили с ролетка разстоянията- И двете жалби са оставени без уважение.