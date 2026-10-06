Мащабна спасителна операция се провежда в акваторията на Черно море, източно от нос Свети Атанас и град Бяла. Инцидентът е възникнал след координирани атаки с безпилотни летателни апарати срещу търговски плавателни съдове в района. Това е първа атака срещу кораби в ИИЗ на България.

В центъра на спасителната акция се озова плаващият под български флаг ро-ро/пътнически ферибот DIOSCURIA (IMO: 7931997). Корабът е пренасочен, за да окаже съдействащи на бедстващи моряци.

По предварителни данни, мишена на атаките са станали два търговски кораба. Това са корабите за генерални товари ALFA WATAN (IMO: 7510884), плаващ под флага на Того, както и плаващият под флага на Палау ABLE (IMO: 9001136).

ALFA WATAN е претърпял критични структурни повреди и е потънал източно от българските брегове. Maritime.bg не разполага към момента с данни за съдбата на екипажа.

На борда на моторния кораб ABLE (IMO: 9001136) е избухнал сериозен пожар вследствие на удара. Целият 18-членен екипаж е бил принуден да напусне плавателния съд и е успешно евакуиран. Всички моряци са приети на борда на българския ферибот DIOSCURIA.

Сред спасените членове на екипажа има ранени, на които е оказана първа долекарска помощ директно на борда на DIOSCURIA. Българският екипаж и дежурните спасителни звена координират по-нататъшната им спешна медицинска евакуация към брегови болнични заведения при първа възможност.

Обстоятелствата около произхода на дроновете остават в процес на изясняване.