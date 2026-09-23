По-високи данъци за игралните автомати и казината, нови такси за хазартния бизнес, дистанционна връзка с Националната агенция за приходите и пълна забрана на рекламата на хазартни игри предвиждат промените в Закона за хазарта, представени от заместник-министъра на финансите Людмила Петкова.

Алтернативният данък за игралните автомати се увеличава от 800 лева на 600 евро, за игралните маси - от 22 000 лева на 13 000 евро, а за друго игрално оборудване - от 5000 лева на 3000 евро.

От 1 януари 2028 г. се предвижда наземните зали и казина да преминат към месечно облагане, основано на разликата между залозите и изплатените печалби. Въвежда се и минимален месечен размер - 200 евро на игрален автомат и 4500 евро на игрална маса.

"Всичко от 2028 година преминава към месечно облагане", заяви Петкова, цитирана от БГНЕС.

До 30 юни 2027 г. трябва да бъде изградена дистанционна връзка между игралните системи и НАП. Чрез нея в реално време или на определени интервали ще се подават данни за регистрираните устройства, залозите, изплатените печалби и приходите.

Увеличават се и вноските за социално-отговорно поведение - за онлайн залагания от 60 000 лева на 60 000 евро, за игрите в игрално казино от 20 000 лева на 20 000 евро, а за останалите хазартни игри - от 10 000 лева на 10 000 евро. Очакваните приходи са 15 милиона, които по 5 милиона ще бъдат предоставени на Министерството на младежта и спорта, Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и науката.

Предвижда се и пълна забрана за реклама на хазартни игри. Изключение ще има за рекламата, свързана със спонсорство на професионални спортни клубове и федерации, върху спортни съоръжения и спортни екипи.

За чуждестранните онлайн оператори се въвежда изискване за място на стопанска дейност в България като условие за получаване на лиценз.

"Не може дейност, която се разрешава от държавата, в която участват български потребители, печалбата, която се реализира от тази дейност, да не се облага на територията на страната", заяви Петкова.