Месечната стойност на ваучерите за храна се увеличава двойно до 200 евро, но върху тях ще бъде въведен 7% окончателен данък при източника. Така реалната сума, която служителите ще могат да използват, ще бъде до 186 евро. Ваучерите ще останат освободени от социални осигуровки.

Промяната е част от предлаганите данъчни изменения, представени от заместник-министъра на финансите Людмила Петкова. По думите ѝ основната цел на реформата е устойчиво увеличаване на бюджетните приходи, включително чрез ограничаване на сивата икономика и повишаване на събираемостта.

Сред останалите мерки е увеличаването на прага за задължителна регистрация по ДДС от 51 130 на 75 000 евро, което според финансовото министерство ще облекчи малките предприятия. От 2028 г. се предвижда и задължително електронно фактуриране при местни доставки, както и възможност за ускорена данъчна амортизация на технологии с изкуствен интелект и компютърна техника.

Промени са заложени и при данъчните облекчения за семействата. За едно дете облекчението се увеличава до 5000 евро, за две деца - до 8000 евро, а за три и повече - до 11 000 евро. За деца с увреждания сумата нараства до 10 000 евро.

За бизнеса се предвиждат и други промени, сред които актуализиране на глобите и санкциите в данъчните закони, които не са променяни от 2006 г. Предвижда се също облагане на свръхпечалбите за 2027 г., съобщи Людмила Петкова.