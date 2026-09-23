На 26 септември 2026 г. (събота) Поморие ще бъде домакин на осмото издание на престижното състезание по бягане „Поморие рън“. Спортното събитие, което е част от престижната верига „Рън България“, се организира съвместно от „Рън България“, Община Поморие и Българската федерация по лека атлетика.

Новост тази година е напълно променената локация за старт-финала, който се премества в самото сърце на Поморие – на площада пред НЧ „Просвета 1888“ (ул. „Княз Борис I“ №51). Официалният старт на надпреварата ще бъде даден точно в 10:00 часа. Този път предизвикателството ще бъде цели 17 километра между морето и езерото. Най-бързите атлети в състезанието ще си оспорват атрактивен награден фонд, който включва парични премии, както и множество предметни подаръци, осигурени от партньорите на „Рън България“.

Дистанцията предлага уникално, разнообразно и изключително живописно трасе. Бегачите ще преминат през комбиниран терен, включващ:

Шосейно бягане през градската част на Поморие;

плажен крос по пясъчната ивица между Черно море и Поморийското езеро;

крос кънтри (бягане в пресечена местност) по черния път, разделящ двата водни басейна;

финални километри на шосе, които ще отведат участниците обратно до площада пред читалището.

Традицията ще бъде спазена, като отново ще има масова дистанция – 2026 метра за деца и начинаещи бегачи.

Важна логистична информация за участниците:

регистрация: записването за състезанието все още е активно и може да бъде направено онлайн на официалния сайт www.runbulgaria.org.

получаването на стартови пакети ще се състои на 25 септември (петък) от10:00 до 18:00 часа в читалището, както и сутринта в деня на събитието.

за всички, които пристигат с лични автомобили, Община Поморие осигурява паркинг в непосредствена близост до административната сграда на Общината с GPS координати: 55855715726458, 27.64254052466231. Паркингът ще бъде достъпен безплатен на 26 септември в часовия диапазон от 07:00 ч. до 16:00 ч.

„Поморие рън“ кани всички жители и гости на града да подкрепят атлетите по трасето и да станат част от този незабравим спортен празник, популяризиращ активния и здравословен начин на живот.

ПРОГРАМА

24 септември (четвъртък)

10:00 – 12:00часа – Детска атлетика

25 септември (петък)

10:00 – 18:00 часа – регистрация и раздаване на стартовите пакети за Поморие Рън в НЧ „Просвета 1888“

26 септември (събота)

8:00 – 9:00часа –раздаване на стартовите пакети за Поморие Рън в НЧ „Просвета 1888“

10:00часа –старт – 17 км

10:05часа –старт – 2026 м

10:30часа –Награждаване на призьорите на 2026 м

11:40 – 12:00часа –Награждаване на призьорите на 17 км