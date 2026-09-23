Министър-председателят Румен Радев направи коментар по темата с разпита на посланика ни в ОАЕ Иван Йорданов и предполагаемата му връзка с фирмите, плащали за полетите на Пеевски в чужбина.

Попитан направена ли е проверка преди години, когато служебният премиер Гълъб Донев е назначил посланика ни в ОАЕ, а Радев, тогава в качеството си на президент, е подписал указа, премиерът отговори:

"Не на всички и по принцип на посланиците, които изпращаме, не се прави проверка на бащите им. Това, което установихме, е силно смущаващо, посланикът ни в ОАЕ беше с изтекъл мандат, имахме покана от президента на ОАЕ за посещение там. Посланикът, чийто мандат бе изтекъл, си беше вече в София", обясни премиерът.

Радев допълни, че не е знаел, че по това време самолетът вече е бил закупен. Той добави, че едва сега започват да се “разплитат” много неща.

“Надявам се, че ще работим с много по-бързи темпове, това е само началото. Работи се с подставените лица", каза още Радев.

По думите му се работи с партньорските служби и да се установяват бизнеси, партньори, дейности в чужбина, но това става бавно и трудно. Министър-председателят допълни, че някои от подставените лица се знаят и изрази надежда, че скоро ще бъде изяснено с какво точно се занимават.

Коментарът на премиера идва от Учебен център “Сливница“, където той присъства на демонстрации на способности и бойни умения на финалния етап на състезанието “Ястребово око 26“.

"Изключително съм впечатлен от това, което видях като способности на военнослужещите от "Сухопътни войски". Знаем, че FPV дроновете доминират тотално на бойното поле в Украйна", обясни той.

Радев каза още, че е горд, че в "Сухопътни войски" има командири, визионери, можещи да носят отговорност, които организират целия процес.

Премиерът добави, че през 2027 година в бюджета се предвижда ръст на парите за армията.