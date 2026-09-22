Срокът за подаване на документи за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент изтече в 17:00 ч. днес. По наличната към този час информация за участие във вота на 25 октомври са заявени 26 кандидатпрезидентски двойки.

В последния ден подписите си внесе инициативният комитет, издигнал Иван Христанов и доц. д-р Стоянка Черкезова. „Възраждане“ регистрира кандидатурите на лидера си Костадин Костадинов за президент и на евродепутата Петър Волгин за вицепрезидент.

Ето и всички двойки, които ще се борят за стола на "Дондуков 2":

  • Лъчезар Аспарухов Аврамов и Ивайло Дражев Атанасов;
  • Венцислав Атанасов Ангелов и Атанас Иванов Стефанов;
  • Нако Райнов Стефанов и Нина Петкова Ламбова;
  • Камен Захариев Тасков и Галя Димитрова Иванова;
  • Борис Кирилов Анзов и Бранимир Мичев Мичев;
  • Радостин Петев Василев и Красимир Цветков Манов;
  • Методи Веселинов Бъчваров и Ленин Велинов Станоев;
  • Александър Трифонов Томов и Сергей Петков Инджов;
  • Волен Николов Сидеров и Славчо Георгиев Велков;
  • Ивелин Людмилов Михайлов и Юлиана Младенова Матеева;
  • Мария Петрова Колева и Валери Йорданов Велковски;
  • Боян Боянов Станков Расате и Йордан Стоянов Манасиев;
  • Величка Неделчова Георгиева и Росен Игнатов Иванов;
  • Искра Йорданова Недева и Стоян Руменов Георгиев;
  • Иванка Великова Цветанова-Петкова и Панайот Александров Кючуков;
  • Николай Нанков Ненчев и Цвета Кирилова Кирилова;
  • Иво Иванов Лулчев и Стефан Димитров Попов;
  • Пламен Панайотов Пасков и Светозар Стоянов Съев;
  • Йордан Иванов Малджански и Валентин Асенов Христов;
  • Илияна Малинова Йотова и Кирил Александров Вълчев;
  • Андрей Атанасов Гюров и Георги Димитров Кандев;
  • Ивайло Петров Симеонов и Косьо Христов Стойчев;
  • Явор Бориславов Генов и Максим Генов Велков;
  • Георги Николов Димов и Димитър Атанасов Шивиков;
  • Иван Христанов и Стоянка Черкезова;
  • Костадин Костадинов и Петър Волгин.

След проверката на внесените документи и подписки ЦИК ще обяви окончателния списък на регистрираните кандидати.

На 23 септември от 15:00 ч. комисията ще проведе публичен жребий за номерата на кандидатпрезидентските двойки в бюлетината. Тогава ще бъде определен и редът за представянето им в различните форми на предизборната кампания по БНТ и БНР.

Първият тур на президентските избори е насрочен за 25 октомври 2026 г.