Историческо събитие за българските спортни танци предстои в Бургас. На 26 септември 2026 г. зала „Младост“ ще се превърне в арена на две от най-престижните състезания в международния танцов календар – Световното първенство за юноши старша възраст по 10 танца и Европейското първенство за състезатели до 21 години по стандартни танци.

За първи път в историята на спортните танци двата шампионата ще се проведат едновременно в рамките на едно грандиозно събитие.

Зад организацията на този мащабен спортен форум застават два от водещите клубове по спортни танци в Бургас – Клуб по спортни танци „Бургас“ с председател Явор Вълчев и Клуб по спортни танци „Бургас 1975“ с председател Андрей Тодоров.

За първи път двата клуба обединяват усилията, опита и амбициите си в името на обща кауза – да превърнат Бургас в домакин на най-мащабното събитие в спортните танци в България за 2026 година.

Това партньорство е ярък пример за обединение в името на спорта, развитието на младите таланти и утвърждаването на България като престижна дестинация за провеждане на международни първенства.

Бургас отново посреща световния танцов елит

Световното първенство за юноши старша възраст по 10 танца ще се проведе за втора поредна година в България, като домакин отново ще бъде Бургас.

Тази година събитието придобива още по-голяма значимост с провеждането на Европейското първенство за състезатели до 21 години по стандартни танци, което за първи път ще се състои на българска територия.

Очаква се рекордно високо участие на състезатели от различни държави, които ще пристигнат в Бургас, за да премерят сили в битката за най-престижните отличия.

Към момента регистрираните участници в двата състезателни дни вече надхвърлят 400, като програмата включва двата шампионата и съпътстващ международен турнир на 27 септември.

България с големи надежди за световно злато

Особено големи са очакванията към българската представителна двойка при юношите старша възраст – Кристиан Дончев и Мартина Кондаклиева.

След изключително успешен състезателен сезон, през който двамата спечелиха най-силните международни турнири в своята възрастова категория, те ще излязат на родния паркет с амбицията да се преборят за дългоочаквания златен медал от Световното първенство по 10 танца.

Пред родна публика Кристиан и Мартина ще имат възможността да покажат своята класа, талант и спортен дух в конкуренцията на най-добрите танцови двойки в света.

Артур Власенко и Ивелина Карчева атакуват европейския подиум

Не по-малко вълнуваща се очертава битката в Европейското първенство за състезатели до 21 години по стандартни танци – една от най-силните и конкурентни категории в международния спортен танцов календар.

България ще бъде представена от шампионите Артур Власенко и Ивелина Карчева, които през миналата година постигнаха историческо класиране, завоювайки четвърто място на Европейското първенство в тази възрастова категория.

След поредица от престижни международни успехи двамата ще се изправят пред най-силните европейски двойки с амбицията да направят следващата голяма крачка – спечелването на медал от континенталния шампионат.

Предстоящото първенство в Бургас ще бъде специална възможност за българската двойка да се състезава пред собствена публика, чиято подкрепа може да се превърне в допълнителна мотивация в борбата за отличията.

Зала „Младост“ очаква хиляди емоции и незабравима спортна атмосфера

Бургас отдавна се е утвърдил като един от значимите центрове на спортните танци в България. Със своята традиция, активна танцова общност и многобройна публика морският град отново ще посрещне елита на този красив и изключително атрактивен спорт.

Организаторите очакват огромен интерес към събитието и се надяват зала „Младост“ да се изпълни с публика, която да създаде незабравима атмосфера и да подкрепи българските национални представители по пътя към световните и европейските отличия.

Официалното откриване ще се състои на 26 септември (събота) от 19:00 часа в зала „Младост“ и ще започне с тържествен парад на националните флагове на участващите държави.

На 27 септември спортният празник ще продължи с международен турнир по спортни танци.